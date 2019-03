Licitación por el servicio de votación electrónica

Para el próximo viernes 15 está programado el primer paso de la licitación pública que el Tribunal Electoral Provincial ya convocó para contratar el servicio de voto con boleta electrónica.

El mismo incluye el servicio de recuento provisorio de votos para las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las generales provinciales que se realizarán este año.

De acuerdo a la publicación que se realizó en el Boletín Oficial, el 13 de febrero pasado, el Tribunal Electoral llamó a licitación pública para el 15 de marzo de 2019, a las 10, o el día hábil siguiente si este fuera declarado inhábil judicial.

La convocatoria pública, que también se encuentra publicado en la página web del Tribunal Electoral, tiene como finalidad “la contratación de un servicio de voto con boleta electrónica y de recuento provisorio de votos para llevar adelante las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y las elecciones generales a celebrarse durante 2019”.

Para informes y venta de pliegos se determinó el Área de Administración del Tribunal Electoral, de lunes a viernes hábiles, de 8 a 13.

En el llamado a licitación no se publicó qué cantidad de plata se pagará por el servicio de voto electrónico. El precio del pliego fue establecido en $20.000.

La apertura de sobres con ofertas se realizará en la sede que en la Ciudad Judicial tiene el Tribunal Electoral, cuya secretaría se encuentra ahora a cargo de la doctora, María José Ruiz de los Llanos.

En el pliego de condiciones se establecieron numerosas condiciones a cumplir.

Una de ellas señala que “El equipamiento Modo Escrutinio de Mesa deberá contar con mecanismos de seguridad que se pongan a disposición de las autoridades de mesa, evitando su acceso por parte de cualquier otra persona no autorizada. Estos mecanismos de seguridad podrán consistir en claves, llaves, códigos o cualquier otro mecanismo que garantice el acceso al Modo Escrutinio de Mesa únicamente por las autoridades de mesa”.

Si bien en los últimos días se instaló en los corrillos políticos la versión de que se analiza no utilizar este año el voto electrónico, con la convocatoria pública que se realizó en el Boletín Oficial, el proceso para contratar el polémico servicio está en marcha.

Son 27 los partidos reconocidos

En el distrito electoral Salta hay 27 partidos políticos reconocidos, tanto por la justicia electoral nacional como provincial.

En la página web del Tribunal Electoral Provincial figuran los partidos Felicidad; Frente Plural; Frente Salteño; Kolina; Memoria y Movilización Social; Movimiento Libres del Sur; Movimiento Socialista de los Trabajadores; Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo; Partido Conservador Popular; Partido de la Victoria; Partido de Trabajadores por el Socialismo. También Partido FE; Partido Frente Grande; Partido Identidad Salteña; Partido Instrumento Electoral por la Unidad Popular; Partido Justicialista; Partido Obrero; Partido Renovador de Salta; Primero Salta; PRO; Propuesta Salteña; Salta Federal; Salta Nos Une; SI-Salta Independiente; UCR; Unión Victoria Popular; y Aportes Pendientes para Convencionales Municipales.