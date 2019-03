Summer Cup: tercer capítulo en Popeye

Sin lluvia, parece no ser la Summer Cup y en la tercera jornada del torneo nacional de béisbol que se disputa en el diamante del club Popeye, el agua se hizo presente, aunque antes hubo partidos más que atrapantes.

Arias de Córdoba y Cerveceros de Salta abrieron la jornada muy temprano con una importante victoria para los cordobeses por 6 a 1.

Federico Tanco, el histórico jugador de Los Gauchos, la Selección argentina de béisbol, fue el gran responsable de la victoria para el conjunto de La Docta luego de lanzar seis innings completos y en ese lapso solo le anotaron una carrera.

En la ofensiva se destacó Benjamín Pardo, quien impulsó dos carreras en el primer tramo, antes de salir por lesión en la tercera entrada del juego.

De esta manera, los cordobeses se mantienen invictos en el torneo, ya que el domingo habían vencido a Popeye Blanco por 4 a 0 y se muestran como uno de los firmes candidatos de la Summer Cup.

Triunfo de los tricolores

Otro equipo que se mantiene en la cima de la tabla de posiciones, sin conocer la derrota, es Cachorros que ayer consiguió su segunda victoria del torneo tras derrotar 11 a 0 a Popeye Blanco y reafirmar su buen momento, ya que el sábado en el debut de la competencia, los tricolores le habían ganado a Popeye Bordó por 5 a 2.

El caso de los espinacas blancos es muy diferente a su par de la zona sur, teniendo en cuenta que el anfitrión suma dos derrotas.

El juego tuvo la gran actuación desde el montículo de José María “Peloncha” Cancelare, quien lanzó juego sin hit ni carreras.

Al respecto, Cancelare se mostró feliz y comentó: “La verdad que estoy contento ya que es la primera vez que me pasa, después de tantos años jugando el deporte que más me gusta. Lanzar un juego sin hit ni carreras es algo hermoso que todos los pitchers esperan. Gracias a Dios nos salió bien y vamos por buen camino”.

“Gracias a la gente que me apoya siempre y me da una mano en los entrenamientos”, finalizó el joven lanzador de Cachorros.

La ofensiva tricolor hizo seis carreras en el primer episodio y cinco más en el tercero marcando de esta forma el camino de la victoria, dejando en claro que será uno de los equipos que peleará por el título.

Un clásico en la Summer

Al igual que todos los años, la lluvia volvió a ser protagonista en la copa veraniega que se disputa en el estadio ubicado en la intersección de las avenidas Arenales y Bolivia, en el macrocentro capitalino.

En esta oportunidad, el cambio climático frenó el encuentro entre Daom de Buenos Aires y Popeye Bordó.

El choque se vio interrumpido en el cierre del quinto inning por una fuerte lluvia que obligó a los árbitros a detener el encuentro.

En ese momento, el partido entre estos conjuntos estaba igualado en tres carreras, después de una gran remontada de los bonaerense que hasta el inning anterior perdía el juego.

Espinacas y bonaerenses continuarán jugando en la jornada de hoy, si es que el clima lo permite.

Luego, Daom no tendrá tiempo para descansar porque jugará con Popeye Blanco, mientras que Popeye Bordó jugará horas más tarde ante Cerveceros. Los conjuntos que cerrarán la jornada serán los invictos: Arias ante Cachorros, en una final anticipada. La fase regular continuará hasta el jueves y luego serán los cruces.