La permanencia se pone en juego para Salta Vóley

Desde que Salta Vóley se insertó en la Liga A2 de vóley persiguió siempre el mismo objetivo: mantener la categoría. Dejó pasar la chance en la fase regular, donde alternó buenas y malas, y desde hoy se le presenta la segunda chance, donde el premio mayor será mantener la plaza y el castigo será el descenso.

La lucha por mantener la categoría será a través del cuadrangular permanencia que se jugará en el polideportivo de Vélez Sarsfield en la Ciudad de Buenos Aires. El fortín se ganó ese derecho por ser el mejor clasificado entre los protagonistas del cuadrangular. Solo los tres mejores mantendrán la categoría y el cuarto descenderá a la Liga B1.

Salta Vóley abrirá el cuadrangular enfrentando hoy desde las 19 a Belgrano de Don Torcuato y a partir de las 21 jugarán Vélez y Club Rosario. Tras más de diez días de entrenamiento, los salteños viajará a primera hora de hoy vía aérea.

“Nosotros tenemos que trabajar para ser los mejores de este cuadrangular, no para salvarnos del descenso. El objetivo está en ganar los tres partidos para que no queden dudas y alcanzar nuestro objetivo que es mantener la categoría”, dijo Cristian Ventura, entrenador de Salta Vóley.

El entrenador no quiere pasar sobresaltos, tampoco jugar con la calculadora para evitar el descenso. Por eso el equipo tiene como premisa encontrar el buen nivel que mostró en los tres partidos que ganó en la fase regular. Los triunfos contra Tucumán de Gimnasia, Policial y San Martín (ambos de Formosa) fueron lo mejor de Salta Vóley en la A2, pero luego sumó solo derrotas hasta el final de la fase regular.

Ya tienen asegurada su plaza para la A2 2020 Ateneo, UVT, Paracao, Tucumán de Gimnasia, Policial, Jujuy Vóley, Tunuyán, San Lorenzo de Alem, San Lorenzo de Almagro, Villa Dora, Fundatec y Once Unidos.