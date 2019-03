Radios de Australia, Canadá y Nueva Zelanda no pasarán temas de Michael Jackson

Radios de Australia, Canadá y Nueva Zelanda decidieron no pasar temas de Michael Jackson en reacción a las nuevas denuncias de abuso sexual del rey del pop.

El grupo de radios Nova Entertainment de Sídney es el último en haber decidido, el jueves, censurar a Jackson.

La decisión se tomó luego de la difusión en Estados Unidos del documental "Leaving Neverland" en el que dos hombres denuncian que Jackson abusó sexualmente de ellos durante años.

"Dado lo que sucede en este momento, SmoothFM ya no emitirá ninguna canción de Michael Jackson", indicó el director de programación de Nova, Paul Jackson, citado por la prensa local.

El documental aún no fue difundido en Australia.

Otro grupo de radios australiano, ARN, indicó que seguía "de cerca el sentimiento de la audiencia con los artistas".

En Nueva Zelanda ya casi no se escuchan en las radios las canciones de Michael Jackson luego de la decisión de dejar de emitirlas de los dos principales grupos de radios, MediaWorks y NZME.

Estas dos empresas controlan la red de radios comerciales.

La radio pública Radio NZ dijo por su parte que los temas de Jackson no forman parte de su lista de reproducción.

Acusaciones de abuso

El documental de HBO difundido el fin de semana en Estados Unidos, de cuatro horas de duración, presenta las historias de dos hombres que dicen que Jackson, quien murió hace casi una década, abusaron sexualmente de ellos cuando eran menores de edad.

El documental está centrado en James Safechuck, de 41 años, y Wade Robson, de 36, que rememoran hechos separados de cómo su ídolo abusó de ellos cuando eran niños.

Ambos describen cómo los atrajo el cantante: los invitó a involucrarse en su vida de ensueño, se ganó la confianza de sus familias y los manipuló para que mantuvieran su relación sexual en secreto.

Robson, originalmente de Australia y actualmente un reconocido coreógrafo, conoció a Jackson cuando tenía cinco años después de ganar una competencia de danza.

El astro lo invitó a su mansión Neverland en California, donde según Robson, que entonces tenía siete años, comenzó el abuso.

Safechuk - que aseguró que el abuso en su contra comenzó a los 10 años, después de participar en una publicidad de Pepsi junto a Jackson - cuenta una historia similar. Dice que el astro le dijo que si alguien se enteraba, sus vidas "habrían terminado".

Esta no es la primera vez que se ventilan públicamente acusaciones de abuso contra Jackson, pero sí es la primera explosión del escándalo desde que murió de sobredosis a los 50 años, hace casi diez años.

En 1993 Jackson fue acusado de abusar de un niño de 13 años y cerró el caso con un acuerdo extrajudicial. En ese entonces Robson y Safechuck aseguraron que el músico nunca los tocó.

En 2003 se ventilaron nuevas acusaciones en un juicio dramático. Safechuk se mantuvo al margen, pero Robson testificó a favor de Jackson, que fue absuelto.

Los administradores del patrimonio de Jackson defendieron con vehemencia al cantante y demandaron a HBO por 100 millones de dólares por "asesinato póstumo de personaje" y aseguran que viola un acuerdo para no hablar mal del ícono del pop, una condición establecida para emitir uno de sus conciertos.

Fuera del aire en Canadá

La decisión de no emitir más música de Jackson dañará sin lugar a dudas la marca y podría traducirse en pérdidas vinculadas a los derechos de autor por la difusión en radios.

Pero se ignora si la audiencia dejó de escuchar temas del rey del pop en las plataformas digitales. En Australia, "Lo esencial de Michael Jackson" permanece en el 65º puesto de lo más descargado.

Esta semana decenas de cadenas de radio canadienses tomaron la decisión de no emitir más los grandes temas de Jackson como "Billie Jean" o "Bad".

"Estamos atentos a los comentarios de nuestros espectadores, y el documental emitido el domingo por la tarde generó reacciones", dijo Christine Dicaire, de Cogeco, que opera 22 estaciones en Quebec y otra en Ontario.

"Preferimos, por el momento, observar la situación eliminando las canciones de nuestras estaciones", agregó.

En Gran Bretaña, en donde "Leaving Neverland" debía ser transmitido el miércoles y el jueves, las informaciones de prensa sostienen que la BBC también se plegó a las decisiones de otras radios y archivó la música de Jackson.

Un portavoz del grupo dijo a AFP que no prohíben al artista, pero en un comunicado la BBC sostiene que consideran "cada obra musical por su calidad y las decisiones sobre lo que se emite en las diferentes radios siempre se toman en consideración del contexto y de las audiencias en mente".