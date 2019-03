Pescadores reclaman presencia de lanchas a motor

Un grupo de pescadores de la capital salteña, un poco huyendo de los extrovertidos festejos carnestolendos que invadieron gran parte de la provincia, se refugiaron el fin de semana largo en el paraje Balbuena, a unos 8 km de El Tunal, en busca de paz.

Su objetivo, según contaron a El Tribuno, era "tirar el anzuelo" en las apacibles aguas del Río Juramento. Pero el disfrute fue quebrantado por una embarcación con motor a explosión, que se deslizaba río arriba con tres tripulantes a bordo. "Estas son las cosas que me indignan, al menos a mí que soy un purista del medio ambiente", expresó César Antonio Alurralde Juri, alias "Cacho".

El afamado locutor salteño recordó, que "está prohibida la navegación en embarcaciones a motor; solo se puede practicar la pesca deportiva en lanchas a remo y durante la temporada".

"Desde chico me gustó el contacto con la naturaleza, inspirado quizás por las aventuras de Tom Sawyer en el Mississippi (versión animada, emitida por Canal 11 de 1979 a 1981). Luego fui creciendo y disfrutando de la pesca deportiva en diques, represas, ríos y hasta yusquiando en las acequias. A los aficionados y profesionales nos gusta cuidar el ambiente y hacer que se cumplan las reglas", resaltó.

Alurralde Juri se encontraba acompañado de Darío, José Esteban y Leandro Brunotto.

Como puede observarse en el video "Cacho" no salía de su asombro al ver que una lancha, con actitud desafiante, circulaba enfrente de su humanidad sumergida en el torrente en busca de algún bagre.

"Hasta me espantó el pique. El oleaje me hizo flotar como boya y no picaron más. Lo único que espero es que se tomen las medidas que correspondan y que se realicen los controles a fin de evitar este tipo de atropellos. Encima, hicimos papa", concluyó Alurralde.

Vale la pena aclarar que el artículo 26 del Reglamento de Pesca Deportiva prohibe el uso de embarcaciones con propulsión a motor para esta actividad, es decir la pesca, pudiéndose realizar desde lanchas a remo o desde la costa. En tanto, la navegación de embarcaciones con motor es regulada por Lacustre.

En este río, la pesca del dorado también se hace solo con devolución obligatoria y únicamente en la época permitida.

Además, para practicar pesca deportiva es requisito ineludible la posesión de la licencia de pesca. La misma es personal e intransferible y debe ser portada en forma visible en el ejercicio de la actividad deportiva y caducará, automáticamente, al vencer el período por el cual fue extendida o al declararse los períodos de veda. Los permisos y/o licencias sin fecha no son válidos.