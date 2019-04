Esperando el milagro

El clima electoral es un disparador de balances, no necesariamente objetivos. Apartando la hojarasca propia de la coyuntura se impone proyectar el cuadro de situación actual para vislumbrar un camino.

Buceando en las causas se entiende sin esfuerzo que no hay un solo culpable ni una sola ideología responsable. Los argentinos tenemos hoy la Argentina que supimos conseguir y construir. No hubo guerras ni cataclismos ambientales ni cambios climáticos suficientes que inhibieran nuestras riquezas ni siquiera conflictos internos cuya envergadura alterará estructuralmente la marcha del país. Los desaparecidos y Malvinas podrían en todo caso habernos hecho madurar y asumir el sacrificio necesario para sacar a nuestro país de la desigualdad y la pobreza.

Los argentinos tuvimos una evolución asimétrica, el peronismo consolidó derechos indiscutibles, nadie se opondría a los mismos.

¿Teníamos estructura cultural y productiva para cumplir con las expectativas?

¿O debíamos primero generar las condiciones capaces de garantizarlos?

Aquel agro, única fuente genuina de riquezas no podía soportar los costos de esa distribución de derechos masiva.

Por políticas de dádiva y compras de conciencia hemos llegado a una argentina insostenible, el nivel de lacras ata de pies y manos a cualquier gobierno que pretenda cambios estructurales. Y así como nave a la deriva las coyunturas internacionales nos llevan a inciertos destinos que no controlamos. Pero en la actitud de reclamar derechos, se quedaron obligaciones como la educación, la salud, la seguridad, etc. Todo argentino siente que tiene algo que reclamar, pero no somos responsable de nada de lo que nos sucede. La nación pide sacrificio de todos y nadie se sacrifica. En plena debacle llega el baño de oro de la soja que encuentra un gobierno populista y coherente con su esencia, toma el camino del reparto hasta agotar y con eso dijo adiós a la última oportunidad económica del siglo XX de nuestro país.

Las ideologías y consabidas doctrinas económicas no son mejores o peores unas que otras, pero la condición primera que siempre han cumplido los países en cualquier caso ha sido generar la riqueza antes de distribuirla. Somos la excepción en ese sentido, nuestras leyes son de distribución y derechos abrumadoramente en tanto las obligaciones y responsabilidades han caído en desuso. Los constantes ciclos de decadencia o crisis económica nos hicieron astutos para superarlas y surgió desde el saber popular la "picardía criolla" de la que estuvimos orgullosos, pero esa era solo la parte visible del iceberg, bajo el agua, arrastraba una decadencia moral que cada vez alcanzó a más argentinos de los más variados estatus socioeconómicos.

Esos son los hombres que llegaron a la política, al gremialismo, al empresariado, al deporte, etc. y sistemáticamente deterioraron las instituciones de la república. Hoy es difícil que algún ciudadano opine favorablemente de su Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, de la Educación, de la Salud, de la Seguridad, de la AFA, etc. al margen de su preferencia política. El signo de nuestras instituciones es el deterioro que recorre gradaciones desde la laxitud hasta la corrupción más abyecta.

La Argentina no tiene un problema económico solamente como a veces creemos; por cierto, lo acuciante es la economía, pero nuestra instituciones han perdido la solidez estructural que precisan, para combatir la corrupción, el narcotráfico, los abusos empresariales, el rol de aquellos gremios que obstruyen continuamente las soluciones productivas en salvaguarda de sus derechos sectoriales y en desmedro del interés superior de la Nación. (Educación, aerolíneas, subtes, puertos, etc.)

¿Qué milagro esperamos los argentinos? Aún encontrando un camino en la economía, si no saneamos y consolidamos las instituciones, deponemos derechos y asumimos obligaciones convergiendo en un esfuerzo nacional extenso y duradero será imposible superar la crisis estructural que nos aqueja desde hace más de medio siglo como país.

La Nación es sus instituciones, sin ellas no hay Nación, recomponerlas es la gran deuda de los argentinos y no puede esperar.