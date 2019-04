Tres de los descendidos juegan por la Copa de la Superliga

San Martín de San Juan, su homónimo de Tucumán y Belgrano de Córdoba, tres de los equipos que descendieron a la Primera B Nacional buscarán este sábado pasar a los octavos de final de la Copa de la Superliga cuando se enfrenten a Talleres, Unión y Lanús, respectivamente, por la primera fase del certamen.

El primero de los partidos se jugará a las 15.30 y en el mismo el conjunto sanjuanino se medirá ante Talleres en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez con arbitraje de Germán Delfino y televisación por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.

San Martín de San Juan venció al equipo de Córdoba por 2 a 1 el pasado fin de semana en la provincia cuyana por la última fecha de la Superliga, pero de todas maneras descendió a la Primera B Nacional.

El técnico Rubén Darío Forestello aún no confirmó el equipo ya que no definió si pondrá a Juan Rodríguez en la defensa o si mantendrá a Arian Puchetta en ese puesto mientras que en el mediocampo pelean por un lugar Marcos Gelabert y Francisco Grahl.

Por el lado de Talleres el entrenador Juan Pablo Vojvoda tampoco tiene la formación definida aunque podría hacer dos cambios tomando como referencia a los once que empezaron jugando en San Juan.

En la zona defensiva Javier Gandolfi iría por Miguel Araujo y en el mediocampo Joel Soñora reemplazaría a Juan Ramírez mientras que Mauro Ortíz lucha con Junior Arias por un lugar en el ataque.

.

En Córdoba, Belgrano se enfrenta a Lanús

.

Belgrano será local de Lanús a partir de las 17.45 en el estadio Julio César Villagra con Fernando Echenique como juez principal y televisación en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.

El equipo de Córdoba venció como local a Godoy Cruz por 1 a 0, pero descendió a la Primera B Nacional y el técnico Diego Osella dejó su cargo, por lo cual Julio Constantín será el entrenador interino.

Para buscar una sonrisa en la Copa de la Superliga Constantín dispuso los regresos de los defensores Tomás Guidara y Joaquín Novillo, que se perdieron el partido ante Godoy Cruz por estar suspendidos.

Ambos futbolistas entrarán por Marcelo Herrera y Matías Nani en la zona de la defensa mientras que en la delantera Gonzalo Lencina y Leonardo Sequeira reemplazarán a Diego Mendoza y Maximiliano Lugo, respectivamente.

Por su parte, Lanús perdió por 4 a 0 en su visita a Vélez y el entrenador Luis Zubeldía dispondría el regreso de Marco Torsiglieri por Tiago Pagnussat en la defensa mientras que en el mediocampo Leonel Di Plácido iría en lugar de José Luis Gómez.

.

San Martín y Unión juegan en Tucumán.

.

San Martín de Tucumán será anfitrión de Unión a partir de las 20.00 en el estadio La Ciudadela con Silvio Trucco como juez y televisación en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.

El "Santo", que descendió hace dos fechas a la Primera B Nacional, igualó sin goles como local frente a San Lorenzo en la última jornada de la Superliga y el técnico Ricardo Caruso Lombardi tendría a los once que debutarán en la Copa.

Con la salida del club de Alberto Costa y Adrián Arregui, Caruso Lombardi bolverá a apostar por la base de la formación titular que empezó jugando ante San Lorenzo y haría tres variantes.

Los cambios serían: Julián Vitale por Gonzalo Lamardo; Matías García por Tomás Federico; Nicolás Giménez por Nicolás Delgadillo y Valentín Viola por Lucas González.

Por su parte, Unión empató 0 a 0 ante Estudiantes de La Plata en Santa Fe y el entrenador Leonardo Madelón, presentará una formación alternativa, ya que el objetivo principal está puesto en el desquite por la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle, al que derrotó en la ida 2 a 0 el miércoles a las 19.30 en Quito.

En principio, Madelón solo incluirá en el conjunto inicial a Mauro Pittón, habitualmente uno los fijos en la alineación del elenco santafecino.