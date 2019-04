Advierten sobre prácticas sexuales riesgosas por el consumo de drogas

El Ministerio de Salud confirma que se dan más casos de sífilis, gonorrea, hepatitis B, C, HPV y HIV. Advierten que en los jóvenes no hay mucha conciencia de la importancia de utilizar preservativo.

Desconocimiento, inmadurez o la falta de conciencia en los actos son algunas de las conductas que en la actualidad están llevando a elevar los índices de las enfermedades de transmisión sexual que se creían superadas. Desde el Programa de Enfermedades de Transmisión Sexual, la doctora Laura

Caporaletti expresó que el consumo de drogas -que se da en la actualidad- hace poco probable que todas las parejas usen el preservativo. “Y esto no solo está pasando en Salta, porque el incremento de las infecciones por contacto sexual es mundial”, agregó.

La profesional confirmó que enfermedades como la sífilis, gonorrea, hepatitis B, C, HPV y HIV parecían controladas y en los últimos años comenzaron a crecer nuevamente. Por otro lado estas afecciones se están centralizando en una población joven, aunque no es el único rango de edad.

“Creo que el tema sobre el que se tiene que insistir es la falta prevención. Existe una gran cantidad de material e información, en las redes sociales e internet, y al parecer en los chicos hay un descuido en el momento de la relación sexual”, analizó Caporaletti, al mismo tiempo que agregó que desde Salud Pública hay que analizar dos puntos importantes. Uno es que el área de sanidad ha logrado mejorar los registros y la accesibilidad, y por otro lado, si bien se trabaja sobre el tema de la prevención y se hace hincapié, al parecer no con la fuerza suficiente.

Haciendo un análisis sobre lo que ocurre, la profesional expresó que quizás esto tiene que ver con comportamiento que se está instalando en los chicos. “En Argentina se trabaja desde hace años con organizaciones civiles para que los jóvenes se involucren en la prevención, sigue siendo difícil que lleguen los mensajes. El condimento de la droga y el alcohol hacen que la prevención se complique más”, afirmó.

Sífilis, HIV y más

Una de las enfermedades de transmisión sexual que aumentó es la sífilis. Una dolencia centenaria que en algún momento se logró controlar, pero que en la actualidad afecta en forma congénita a 50 niños por año en el hospital Materno Infantil, ya que no se tienen registro de los casos que nacen en las clínicas privadas.

La doctora Laura Caporaletti confirmó que en Salta nacen dos niños por año con HIV.

En 2018 se estimaba que por mes se presentaban 50 casos de HIV, dentro de los registros que lleva adelante Salud Pública. “No es lo que quisiéramos. Lo ideal sería no tener casos, pero esto no se está dando ”, agregó.

El nacimiento de un niño con HIV no es solo una responsabilidad para la familia, sino también para el personal de salud, que debe lograr que el pequeño tenga el tratamiento adecuado. En diálogo con El Tribuno, la profesional recordó que en estos casos se trata de niños que en su mayoría suelen perder a sus padres y en algunos casos quedan institucionalizados, lo que hace aún más difícil la continuidad de un tratamiento “que es de por vida”.

En cuanto al testeo general de las embarazadas, desde el Programa de ETS expresan que se mejoró la llegada porque esto hace posible que la madre portadora ingrese al tratamiento y evita que el niño nazca sin la enfermedad.

Prácticas inseguras

Al consumo de drogas se suman las prácticas sexuales que, en su mayoría, son casuales y otras veces sin protección. Es un comportamiento que se ve en forma más frecuente o se hace más visible.

“Ahora parece que los jóvenes tienen un exceso de confianza, y además sigue la palabra clave que marcó al VIH desde sus inicios: el prejuicio. Ya no como era al inicio, ahora está aquello de que si aquel no tiene y vive así, yo tampoco lo voy a tener. Se ve bien esto de que no ve voy a cuidar y voy a estar bien”, afirmó.

En los casos donde la enfermedad ya está presente, la continuidad del tratamiento es clave, para lograr una calidad de vida que además evite la adhesión de otras enfermedades, que llegan sin freno a las personas con las defensas bajas.

“Muchas personas que están en tratamiento se relajan, y como ahora las drogas son mucho más efectivas, creen que no es necesario seguir cuidándose. Entonces aparecen otras enfermedades. Y aunque esté en tratamiento, el único método de protección al momento de la relación sexual sigue siendo el preservativo”, recordó.

Frente a los desafíos que presenta esta nueva situación, Caporaletti expresó que los equipos de salud deben seguir apuntando a la sexualidad integral.

“Las drogas no están de moda, son muy accesibles”

Advertencia de los profesionales por la manera en que los jóvenes las consiguen.

El doctor César Rufino, miembro del Centro de Integración y Tratamiento (Cedit), destacó que en la actualidad no se habla de drogas de moda, sino de la accesibilidad que se tiene en el medio. En referencia al consumo de las drogas de asalto sexual, el profesional destacó que se hicieron presentes en el medio de la mano del turismo sexual.

“Existen zonas como los Valles Calchaquíes donde el turismo sexual, con la venta de taxiboys, llevó al consumo del cucumelo. Para algunos existe el delirio de tener una relación exótica, en un lugar exótico, en un ambiente exótico. Y eso se cumple para este tipo de clientes que están llegando a Salta”, agregó.

José Hardoy, terapeuta de La Cabaña y Centro María Reina, explicó que en este escenario, donde la franja más amplia de consumo se da en los jóvenes, se debe analizar qué es lo que se le está ofreciendo a los chicos para que se diviertan, cuáles son los mensajes que se están enviando desde las instituciones oficiales y también desde las entidades y empresas privadas que los llevan a buscar el consumo de drogas.

“Algunos chicos te dicen que consumen drogas por su carácter, porque no soportan las reglas de la escuela, por ejemplo. Pero cuando se busca cuáles son las razones que llevan a este decisión, ves que tenés que trabajar en la familia. Porque el chico que consume es la respuesta a lo que pasa en ese ambiente familiar”, agregó.

Consultados sobre cuáles son los pacientes más difíciles de tratar, los profesionales destacaron que “son los jóvenes, porque no tienen nada que perder”.

Es por eso que se pide a gritos la ampliación de las campañas de prevención, para que justamente los más jóvenes tomen conciencia del riesgo que representa caer en el mundo de las drogas.