VIDEO Baby Etchecopar contra la actrices feministas y además le pegó duro a Cristina Kirchner

Baby Etchecopar protagonizó un debate en la mesa de Mirtha Legrand durante la emisión del sábado de La Noche de Mirtha. El periodista se refirió a algunas “mujeres del pañuelo verde” que, según él, “te señalan con el dedo porque creen que son las dueñas de la palabra”.

“Ahora hay grupos de tareas de Cristina Kirchner, por ejemplo, las de pañuelo verde. Todos les tienen miedo y dicen: No, (Griselda) Siciliani es buena. Ese grupo es el que se subió arriba del palco con Cristina. Mientras un montón de personas peleamos por las mujeres de verdad, ellas te señalan con el dedo porque se creen que son las dueñas de la palabra”, dijo Baby.

Y siguió: “Ese grupo de mujeres iba por todo. Si no votaban la ley del aborto iban a empezar a aparecer diputados y senadores abusadores. Iban a empezar a pintarte la estrella en la puerta de tu casa”.

Pero Mirtha Legrand lo interrumpió. “No es así”, le dijo. Su hija, Marcela Tinayre, también invitada al programa, le preguntó a Baby: “¿Estás hablando del colectivo?”.

“Yo respeto a la bandera, pero no respeto a la persecución -contestó el periodista-. Me refiero a algunas mujeres que tomaron la bandera para perseguir gente, por ejemplo Mujeres en Lucha, la Agrupación Evita, el grupo Mala Junta de Rosario ... Todos los que se presentaron a las puertas de los teatros acusándome a mí de misógino porque dije que había que cuidar a nenas de 12 o 13 años porque Palermo era una cueva de delincuentes, drogadictos y violadores. Las mujeres tienen derecho a ir como quieran”.

“Estoy a favor del aborto pero tengo los videos en la puerta de la radio y de los teatros rompiéndome el auto ... Lo denuncié a la Justicia, son esas mujeres”, dijo. Y luego agregó: “Todos los empoderamientos y fascismos son malos. Si me pongo un pañuelo blanco y me pongo a perseguir jugadores de fútbol también es malo”. El jugador de Racing Ricardo Centurión, que también se encontraba en el programa, tomó protagonismo en la mesa tras esta frase. Pero unos minutos después Baby volvió a pedir la palabra.

“Me rompieron el auto dos años. Tengo todo: los piedrazos, lastimaron a un Policía. Son mujeres que iban con la bandera verde. Yo tengo una hija, tuve una mujer y una madre, ¿pensás que lo merezco? Amo a las mujeres y estoy a favor del aborto”, y luego agregó: "Lo terrible no es que Cristina vuelva, es que si llega a volver, ¿cómo puede tener el país una presidenta multiprocesada? Es una vergüenza. El mundo nos ve como estúpidos y nos hacen pasar un papelón".

Baby d io su punto de vista sobre el estado de salud de Florencia Kirchner: "La realidad es que no hay ninguna situación delicada con Florencia. Es una mentira. Por supuesto que no está enferma. Si mi mamá fue la presidenta doce años y yo me tengo que ir a curar a Cuba, yo no la voto más a mi mamá. Algo me está fallando en la cabeza a mí o a mi mamá. Que nos digan la verdad. Que digan que son ladrones y se quieren profugar, pero no que son decentes". Y cerró: "El kirchnerismo no es peronismo, es un grupo de tareas nazi fascista. Igual que Chávez y Maduro en Venezuela, pero cuando se vaya Maduro vuelven a ser Venezuela, en cambio acá volvemos a ser kirchneristas y no levantamos más vuelo".