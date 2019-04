Creen que la estructura puede haberse salvado

El Gobierno francés cree que la estructura de la catedral de Notre Dame de París "puede haberse salvado", debido al enfriamiento registrado en los últimos minutos aunque invitó a "seguir siendo prudentes", e informó de que hay un bombero herido grave en los trabajos de extinción.



El secretario de Estado francés del Interior, Laurent Nunez, declaró a los periodistas que "el fuego ha bajado en intensidad" gracias a la labor de los bomberos, por lo que ha entrado "en fase de enfriamiento".



Para que se confirme esta nueva fase habrá que esperar "unas tres o cuatro horas", pero con los elementos de los que las autoridades disponen se puede "pensar que la estructura se ha salvado, principalmente la de la torre norte", que era la que más preocupaba.



Tras declararse como "mucho más optimista que hace unos momentos", Nunez rechazó las críticas propagadas por las redes sociales por la no utilización de helicópteros o aviones para sofocar el fuego.



"El lanzamiento de agua desde el aire habría sido extremadamente peligroso, frente a lo dicho en redes sociales", aseguró el alto cargo, en aparente alusión a un "tuit" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que se preguntó por qué no se estaban empleando aviones cisterna en las labores de extinción.



El jefe del dispositivo de bomberos que trata de apagar el fuego, Jean-Claude Gallet, explicó que hay al menos un herido grave entre los miembros de su equipo.



"Vamos a necesitar varias horas para que la estructura se enfríe y se evite el derrumbe, pero podemos decir que la estructura se ha salvado", señaló Gallet, quien explicó que dos terceras partes del tejado se han visto dañadas por las llamas.



Al mismo tiempo, el bombero relató que están tratando de poner a salvo el mayor número de obras de arte de la catedral, aunque resulta muy complicado por el humo y por que no dejan de desprenderse fragmentos desde la cubierta.