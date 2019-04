En medio de la crisis, Alfredo Casero anunció que se va del país

Alfredo Casero protagonizó muchas polémicas en los últimos tiempos, entre lo que cabe recordar su fallida incorporación a Animales Sueltos. Ferviente defensor del gobierno de Mauricio Macri, el actor tomó una decisión inesperada: irse del país.

“Me voy afuera a trabajar en un proyecto que tengo hace mucho en España. Hago música barroca y tenemos un grupo que todavía no terminamos de cerrar. Tengo muchas ganas de ir y me tomo el tiempo de poder ir a laburar y armarlo. Hace años que vengo haciendo cosas ahí y ya tenemos fechas. Ya anduvimos por Londres, Inglaterra. Luego haré shows propios en Palma de Mallorca”, aseveró en El espectador.

Sobre la gestación de la idea de partir, agregó: “Esto es un proyecto que viene desde el 2017. Voy a volver para seguir haciendo giras por el país, que es el único trabajo que tengo y me encanta. El trabajo de un actor tiene muchos vaivenes, es como el de un chacarero. Hay que mantener cierto manejo de la economía. Tengo que volver a lo que yo quiero hacer. Igual nunca voy a dejar de pelear por lo que me parece”.