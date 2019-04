El Concejo trató sobre tablas el escándalo de los sobresueldos

Ayer, en la sala de sesiones del Concejo Deliberante del municipio de Campo Santo, se llevó a cabo una sesión ordinaria, de la cual participaron los responsables del área contable municipal, encabezados por el contador Alfredo Herrera. La invitación fue realizada por el cuerpo de ediles, con la finalidad de que brinden una detallada explicación sobre el groso error en la liquidación de sueldos, que se viene produciendo en los últimos dos años, generando pagos muy elevados en los empleados con mayor antigedad. Cabe recordar que esta situación irregular fue denunciada por el intendente Mario Cuenca, al descubrir el error por medio de una auditoría interna, al comprobar que el total de dinero que debía invertir para abonar los sueldos, incluido el suyo, superaba ampliamente los ingresos coparticipables.

La sesión fue declarada abierta para que pudieran participar los representantes de los sectores afectados, tales como los gremios de UPCN, ATE, SOEM, la apoderada de los empleados en conflicto, abogada Anabella Aparicio, y algunos empleados municipales afectados.

Durante el desarrollo de la sesión el contador Herrera explicó cuál fue la raíz del problema: "El error vino en el cálculo de los aumentos otorgados, el tema es que como base imponible sobre la que se calcularon estos aumentos, se tomó el total de haberes sujetos a aportes incluyendo el título y la antigedad, los cuales tendrían que haber sido detraídos para calcular el aumento, es decir se aumentó dos veces sobre lo mismo, es muy técnico para entender cómo impacta este error que parece simple en el resultado, cómo se va incrementando potencialmente con el tiempo hasta llegar a valores casi irreales. Nosotros estamos trabajando en una auditoría y estamos haciendo una comparación legajo por legajo, esto a pedido del intendente quien ordenó la auditoría interna sobre las liquidaciones. Calculo que para el lunes vamos a tener los resultados definitivos".

Agregó: "Yo no puedo responder sobre los motivos por los cuales no se detectó este error mucho antes, debido a que soy un asesor externo, pero podría decir que se trata de incrementos que se dan en forma paulatina y tienen mayor repercusión en los empleados con mayor antigedad. Recordemos que la antigedad representa un 2% del sueldo y una persona con 40 años trabajados le significa un 80% de su haber".

Herrera dijo que "el error saltó porque el intendente no tuvo forma de pagar el último mes de sueldos, debido a cómo se habían disparado algunos montos con el último aumento, tuvo que pedir anticipo de coparticipación para poder llegar; frente a esta situación desesperante, me pidió que realice un análisis profundo junto con la gente de liquidación, revisando legajo por legajo, yo hice una reliquidación tomando enero del 2016 hasta llegar a marzo de este año, encontramos un 50% pagado de más. Lo que hizo después el intendente fue tomar la última liquidación correcta y es lo que se pagó, lo que se está analizando ahora en esta reunión es llegar a un acuerdo en la diferencia descontada. Los gremios me pidieron los resultados de la auditoría, pero aún no están, por lo que me comprometí en hacerles llegar lo que tengo hasta el momento, no pude terminar porque son 120 empleados y podemos estudiar 20 legajos por día, por eso acordé con los gremios hacer entrega de los resultados parciales que vaya obteniendo", explicó Herrera.

Los más afectados con este descuento fueron los que menos cobran, es por esa razón que el contador Herrera anticipó la intención del intendente Cuenca de lograr una equiparación de los sueldos: "Para proteger a quienes cobran por debajo de los $12.000 se buscará reunificar los salarios elaborando una nueva escala para ser aplicada de aquí en adelante. Con respecto a las devoluciones del dinero pagado de más, sé que el intendente necesita la devolución por un problema de origen interno, pero es algo que se resolverá a futuro, creo que va a depender mucho de los resultados del informe que estamos elaborando".

Los trabajadores, disconformes

Sobre todo lo expuesto durante la sesión, la abogada Anabella Aparicio, como apoderada de los trabajadores, expresó: "Me voy disconforme con esta reunión porque no podemos contar con la documentación que avale que estos datos que nos brindó el contador Herrera sean ciertos, lamentablemente no podemos simplemente confiar en su palabra. Me aseguró que me hará llegar todos los datos con que cuenta hasta el momento para que hagamos un análisis y podamos participar de la reunión conciliatoria el próximo lunes con mayores fundamentos".

"Estamos de acuerdo en que se debe trabajar en una nueva escala salarial, pero no creo que los trabajadores deban devolver el importe percibido de más, debido a que ellos no son responsables del error cometido. El diálogo fue positivo aunque no nos llevamos ninguna solución. Los representantes del municipio que enviaron no contaban con poder de decisión, por lo tanto todo se definirá en la próxima reunión conciliatoria", manifestó.

Un poco de cordura

Los gremios y los empleados presentes estuvieron de acuerdo en que hay cosas por corregir y que no es posible el pago de algunos montos, pero para ellos la prioridad son los empleados que no cobraron nada con esta última liquidación.

"Creo que aquellos que ganamos mucho por nuestra antigedad estamos dispuestos a ceder, pero lo que nos preocupa es la situación de algunos compañeros que no cobraron nada o que cobraron muy poco, a todos nos quitaron un 50 % de nuestro sueldo, incluyendo a quienes cobraban $ 9.000 o $ 6.000, por eso nosotros exigimos que se nos reintegre ese descuento realizado en forma urgente y que a partir de este mes se realicen los análisis y correcciones que correspondan, pero una familia sin nada en la mesa no puede esperar" manifestó Jorge Falcón, empleado municipal.