La standupera Mar Tarrés criticó a Macedo y ésta la bloqueó en Instagram

Y ardió la polémica. La standupera nacida en Tartagal, Mar Tarrés comentó negativamente, hace unos días, una publicación de la actriz y esposa del gobernador Urtubey, Isabel Macedo en la que se refería a los bellos paisajes calchaquíes, tras pasar por una escuela en Luracatao y otra en Brealito. La actriz que reside en Salta desde que se casó con el gobernador, suele ponderar los lugares turísticos salteños en sus publicaciones en las redes sociales, pero la humorista en esta ocasión le salió al cruce con un comentario:

"Sin ánimos de faltarle el respeto, como salteña que soy debo destacar que siempre hace énfasis en las zonas turísticas de salta que son hermosas, pero no le gusta posar para la foto en lugares donde la gente no tiene atención médica , o servicios mínimos e indispensables. El año pasado denuncié el caso de Avelino el chico sordo mudo que vivía en medio del monte salteño en la intemperie sin casa , con un cancer en la mandíbula, el gobierno hizo abandono de persona no le dieron la atención ni la contención necesaria para su caso" y continúa, "termino muriendo comido por los bichos y las moscas que no paraban de dar vueltas por su boca. Es solo una víctima más de la pobreza de mi Salta. Hay gente que se muere de un dolor de muelas por falta de asistencia médica. Pero no importa con tal de hacer campaña muestran lo más lindo de Salta, y tiran la basura debajo de la alfombra. Cuando digan Salta la linda , no muestren solo lo turístico muestren la realidad , no oculten lo que somos! Es como que yo me haga Photoshop para no mostrar la panza!!

Además criticó que Macedo la haya bloqueado, "qué Isabel borre mi comentario no borrara mi pensamiento ni prohibirá que me haga escuchar. Una vergüenza que la esposa del gobernador, la primera dama de Salta te censure solo porque le decís la verdad . No se capaz ella en su mansión no se enteró que en salta hay miles y miles de pobres! Alguien a quien no halla bloqueado le puede avisar?".