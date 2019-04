Icardi vuelve a ser titular en el Inter, pero los hinchas quieren que se vaya

Cuando la novela de Mauro Icardi e Inter parecía acercarse a un final feliz, nuevos actores aparecieron para dificultar aún más el escenario de una posible renovación de contrato.

Luego de emitir un misterioso mensaje sobre la figura del delantero a la hora de explicar las razones que lo marginaron del último partido pese a entrenar durante toda la semana junto al grupo, la derrota ante Lazio hizo que Luciano Spalletti cambiara de parecer y anunció en conferencia de prensa la vuelta del futbolista.

"Icardi está convocado y contra Genoa será el titular. Necesitamos sudar la camiseta, estar dentro del equipo. Un solo jugador no vale nada, tiene que estar junto con otras 10 camisetas y ser un equipo, entonces así vale más que Messi y Cristiano Ronaldo", mencionó el entrenador.

El estratega italiano también aprovechó la ocasión para desmentir las versiones que indican que está distanciado con el argentino: "Quien quería ponernos en oposición quiere dar una lectura distorsionada. De esta situación salimos todos derrotados y nadie gana, pero ahora comenzamos de nuevo". Y luego, agregó: "Con Icardi volvemos a estar más fuertes"

De esta manera, Mauro Icardi volverá mañana a las canchas en el duelo ante Genoa en condición de visitante tras casi dos meses (su último juego había sido el 9 de febrero en la victoria ante Parma). Sin embargo, esta medida no fue bien recibida por la Curva Nord (los ultras de la institución).

"Después de una confrontación interna, todos los grupos de la Curva Nord decidimos por unanimidad que el comportamiento del nerazzurro número 9 ya no debería ser tolerado. El Nord cree que Icardi ha demostrado que no posee el carácter necesario, no solo para obtener un rango de capitán, tampoco para poder construir un futuro en su figura para obtener un vestidor unido. Con este lanzamiento invitamos a la compañía a tomar lo antes posible los pasos necesarios para retirarlo de un grupo que no parece estar dispuesto a compartir con él el camino inmediato", comenzó el duro comunicado de este grupo de simpatizantes contra el delantero.

La Curva Nord, en su escrito, dejó en claro que la única solución, pese a que esto atente contra la necesidad de lograr la clasificación a la próxima Champions League, es la salida de Icardi: "Para nosotros el valor del equipo debe venir antes del personalismo y el protagonismo en los medios. Por lo tanto, nuestra posición es que Icardi ya no forma parte del Inter y de ahora en adelante se tratará en consecuencia. TODOS NOSOTROS CONSTRUIMOS UN FUTURO JUNTOS Y LLEVAMOS EN EL CORAZÓN LO ÚNICO QUE CUENTA … EL INTER!"

