Las irrisorias multas que deberán pagar aquellos que no acudan a votar en las elecciones de este año

La Justicia Nacional Electoral confirmó que quienes, sin justificativo, no concurran a votar en las PASO nacionales recibirán una multa de 50 pesos, mientras que en el caso de quienes hagan lo propio en las generales y en el posible balotaje serán sancionados con 100 pesos. A su vez, habilitó en internet la consulta al Registro de Infractores al deber de votar para que cada elector pueda verificar su situación, regularizarla o efectuar el reclamo por un error en la incorporación.

Quienes figuren como infractores podrán regularizar su situación mediante el pago de la multa que puede llegar hasta los $ 400, si se tienen en cuenta múltiples ausencias sin justificación a las últimas cinco elecciones de 2015 y 2017 (dos PASO, dos generales y un balotaje). La consulta puede hacerse en el sitio de Internet de la Cámara Nacional Electoral https://infractores.padron.gob.ar.

En esa misma página se podrá generar e imprimir la correspondiente boleta de pago, mientras que si un elector que figura como infractor considera que esa situación no es correcta, pueden efectuar el reclamo. Los mayores de 70 años y los menores de 18 años no figurarán en el Registro de Infractores, aunque no hayan votado en 2015 o 2017 y lo mismo ocurre con aquellos electores que no votaron, pero lo justificaron.