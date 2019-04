San Lorenzo se meterá en octavos con un punto

San Lorenzo necesita un punto para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores sin depender de otros resultados, e intentará sumarlo hoy cuando visite a Junior, de Colombia, por la quinta fecha del grupo F, a partir de las 21 (hora argentina). El partido se llevará a cabo en el estadio Metropolitano Pedro Meléndez, de Barranquilla, y será televisado por Fox Sports.

También jugarán hoy, a las 23 de nuestro país, por el mismo grupo en Arequipa, Perú, Melgar ante Palmeiras de Brasil.

San Lorenzo es el puntero del grupo con 10 unidades, seguido por Palmeiras con nueve, Melgar con cuatro y Junior sin puntos.

Para San Lorenzo la Copa Libertadores es un bálsamo. Este atractivo torneo le dio la chance de ocultar la mala campaña en la Superliga y un endeble nivel de juego, gracias a los 10 puntos de 12 que obtuvo hasta ahora en el certamen continental.

La versión “internacional” del San Lorenzo de Jorge Almirón no será sobresaliente pero al menos es muy sólida en lo defensivo, no le marcaron tantos en los cuatro encuentros, y ello hace que disimule su alarmante falta de gol.

Pero a este San Lorenzo se la hace muy dificultoso convertir. Apenas señaló 21 tantos en 25 partidos en la Superliga, un famélico 0,84 por compromiso, y en la Copa hizo cuatro, uno por encuentro, sufriendo y mucho las lesiones de su hombre más prolífico a la hora de convertir, Nicolás Blandi, quien no viajó a Colombia.

Si San Lorenzo suma un punto, clasifica más allá de lo que acontezca en Perú. Si vence podría dar un gran paso para asegurase el primer puesto y si pierde dependerá del resultado de Melgar-Palmeiras.

San Lorenzo juega su último cotejo del grupo en el Allianz Parque del Palmeiras, por lo tanto de no llegar con ventaja sobre los paulistas será complicado que pueda ganar el grupo.

Probables formaciones

San Lorenzo: Fernando Monetti; Marcelo Herrera, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi y Víctor Salazar; Raúl Loaiza, Román Martínez y Gonzalo Castellani; Nicolás Reniero, Andrés Rentería y Nahuel Barrios. DT: Jorge Almirón

Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Jefferson Gómez, Wilmer Ditta, Germán Gutiérrez; Luis Narváez , Víctor Cantillo, Sebastián Hernández, Fredy Hinestroza; Luis Díaz y Teófilo Gutiérrez. DT: Luis Fernando Suárez.