VIDEO Moreno bancó a los ladrones: “Si quieren vivir de lo ajeno, que lo haga pero con códigos”

El ex secretario de Comercio del gobierno de Cristina Kirchner encabezó un acto en La Matanza en el marco de su candidatura presidencial y dejó la polémica frase.

Fiel a su estilo, Guillermo Moreno volvió a sorprender con sus expresiones públicas. Esta vez en una suerte de sincericidio, aseguró que los compañeros que quieran “vivir de lo ajeno”, deben hacerlo “con códigos”.

La declaración fue realizada en un acto que se realizó en Laferrere, partido de La Matanza, y cuyos anfitriones fueron los punteros políticos locales Fabián Zeta y Daniel Contreras. En una jornada a “puro peronismo” como la calificaron los allí presentes, el ex funcionario ingresó en andas al club convertido en comité y al ritmo del clásico “Vamos a volver, a volver a volver, vamos a volver!”.

En ese marco de fervor, Moreno lanzó una polémica frase respecto de los valores del movimiento: “Si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno bueno, vive de lo ajeno, pero con códigos”.

Justificando la acción delictiva, el ex funcionario kirchnerista y candidato a presidente, agregó: “No me robés una billetera y me dejés a la señora tirada con una fractura de cadera tiene 60 años y cuando se recupera tiene 85. ¿cuál es la gracia de eso?”.

El ex funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner les pidió a sus compañeros de partido que tomen las palabras del papa Francisco y pregonen los conceptos de “misericordia, solidaridad y perdón”, porque son “tres principios ordenadores” para la sociedad.

En otro tramo de su intervención, comparó los controles a las importaciones realizadas durante su gestión en la Secretaría de Comercio con la política empleada actualmente por la administración de Donald Trump en los Estados Unidos. “Cuando yo hacía eso, nos decían cualquier cosa y ahora lo que está haciendo Trump y tiene 12 portaaviones nadie lo mira fijo, a nosotros hasta Mujica se nos ponía bravo, el presidente uruguayo, todos, todos se nos ponían bravos, la próxima vez llamo a los pibes de Laferrere y les digo ocúpense”, ironizó.

El dirigente convocó además a realizar una “revolución peronista” como única alternativa para igualar “a todos los sectores en el mundo, no sólo la Argentina”. Y dijo que el presidente Mauricio Macri no está peleado con el Papa, sino con Dios.