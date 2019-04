Robert Strelkov tendrá su lugar en los Panamericanos

Para un deportista no hay nada más placentero que la satisfacción de la tarea cumplida y ese fue el sentimiento que tuvo ayer el nadador Robert Strelkov al revalidar la marca de los 100 metros mariposa que le permitió clasificar a los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Y no solo fue una marca, sino también un campeonato que se suma al que ya había conseguido en los 50 metros mariposa en el Nacional que se desarrolla en el Cenard de Buenos Aires.

El representante del Colegio Uzzi se metió de lleno en los Panamericanos (del 26 de julio al 11 de agosto) al revalidar la marca que ya tenía en los 100 metros mariposa; debía lograr un registro menor a los 59,97 segundos y ya en la eliminatoria consiguió el objetivo al clavar el cronómetro en 59,90 segundos.

Ese tiempo fue el mejor de la eliminatoria y lo puso en la final que se desarrolló en la jornada de la tarde. Como rivales tuvo a algunos nadadores de renombre como Nicolás De Ferrari y Guido Buscaglia, pero el representante salteño realizó otra tarea impecable que le valió ser nuevamente campeón argentino en la categoría de mayores.

Strelkov ganó la final de 100 metros mariposa con un tiempo de 54,28 segundos dejando a De Ferrari en el segundo puesto y a Buscaglia en el tercero. Más atrás se ubicaron Santiago Theuler (4º), Federico Ludueña (5º), Juan Gutiérrez (6º), Francisco Ferrari (7º) y Manginelli Garay (8º).

Otra de las expectativas estaban puestas en los 50 metros libres donde también tenía chances de revalidar la marca para clasificar en esa competencia a los Juegos Panamericanos; la eliminatoria la superó con un tiempo de 23,98 segundos y en la final marcó 23,30 segundos. Ninguno de los tiempos le sirvió, ya que el registro que le permitía acceder debía ser inferior a los 22,59 segundos.

A pesar de no conquistar esa marca, Strelkov sumó otro podio en el Nacional tras ser tercero en la final de 50 metros libres. El campeón fue Guido Buscaglia y segundo resultó Federico Grabich.

Salta tendrá otro representante en los Panamericanos. Strelkov se sumará a Los Gauchos de béisbol y a la triatleta Delfina Álvarez.

Todavía tiene una chance más para Lima 2019

Si bien el máximo objetivo de Robert Strelkov era revalidar la marca en 100 metros mariposa para llegar a los Juegos Panamericanos, el nadador todavía tiene una cartas por jugar en el Nacional que se desarrolla en el Cenard.

Esa carta es ser uno de los integrantes de la posta de 4x100 libres. Para ello debe lograr un registro de tiempo que le permita estar entre los cuatro mejores del país en los 100 metros libres.

Strelkov tiene el tiempo técnico que le permitiría estar en el equipo que competirá en los Panamericanos, pero debe esperar a que termine la prueba que hoy se realizará en el Cenard. Si ningún nadador logra desplazarlo del grupo de cuatro mejores tiempos estará en la competencia continental. La última jornada del Nacional tendrá sus eliminatorias desde las 9.30 y las finales a partir de las 17.30.

Rivella Meyer va por la final

La salteña Carla Rivella Meyer (representando al club Start Point) también será protagonista en la última jornada del Nacional en el Cenard. Se presentará en la prueba de 50 metros libres a partir de las 9.30, donde una de las favoritas será Delfina Pignatiello. La salteña ya participó en dos pruebas en el Nacional; fue novena en los 50 metros mariposa y fue 16º en la clasificación final de los 100 metros libres.