Maestros wichís se encadenaron en la Plazoleta IV siglos

Docentes de la comunidad wichí de la Misión Chaqueña se encadenaron, esta mañana, en la Plaza IV Siglos para, una vez más, reclamar ser designados como maestros auxiliares bilingües en esa comunidad, en donde hay más de 400 alumnos.

Uno de los docentes, Sergio Sánchez, sostuvo por Radio Salta que a pesar de que son necesarios los maestros bilingües para el idioma autóctono, en la educación provincial no se les da lugar, "estamos buscando entrar y poder trabajar y poder ejercer, desde 2012 presenté la nota e hice el seguimiento hasta hoy, me respondieron que no hay fondos que no hay vacantes" y continuó "pero para otras cosas sí hay pero para educar un chico wichi, o dar un trabajo a una persona wichi no hay fondos". Además, aseguró que en la escuela 4529 se necesita maestros bilingue, al igual que en la escuela 4528, "nada más que ellos no quieren nombrar"

"La verdad que no nos escuchan, fuimos a la vicegobernación fuimos a todos lados, yo no quiero volver a mi casa con las manos vacías, yo no tengo con que volver, yo tuve que vender una sola cosa para poder venir, y yo de acá no me voy a mover sin mi designación, porque es mi derecho, soy wichi tengo derecho de ejercer mi idioma", indicó Sergio Sánchez.

Falta de presupuesto o falta de vacantes son las razones que dan desde el Ministerio para no designar los cargos.

Un informe reciente del Observatorio de la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) reveló que las comunidades originarias de Salta tienen una de las tasas más altas de analfabetismo en el país.