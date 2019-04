Jorge Rial: "No quiero más a este gobierno, y lo quiero cambiar en las elecciones"

En una nueva emisión de Pamela a la tarde, Jorge Rial analizó el clima político de la Argentina a partir de las preguntas de la conductora del magazine, Pamela David. En primera instancia, el conductor de Intrusos habló sobre las próximas elecciones, y dio su perspectiva sobre las mismas.

"Yo quiero un cambio de verdad en este país, no este cambio para la gilada, no quiero más a este gobierno, y lo quiero cambiar en las elecciones. Cuando te dicen Cristina [Kirchner] o [Mauricio] Macri te engañan, cuando te ponen entre uno y el otro. Lo ideal sería que no esté Cristina por todo lo que representa, pero el peronismo la necesita, no podemos ignorar a quien más caudal electoral tiene, si bien yo preferiría a otro candidato", manifestó el periodista, y esbozó el perfil de un candidato ideal.

"El presidente que venga ahora tiene que tener ganas de arriesgar su patrimonio y su capital político..., por eso creció tanto la figura de [Roberto] Lavagna, tiene un antecedente de haber sacado al país de un quilombo, porque él se puede jugar", aseveró, y luego analizó la gestión de Macri.

"Todos confiamos en él, pero no hizo nada bien, en este país está todo turbio, ¿o pensás que en este gobierno no hay corrupción? En 2015 tuvimos la gran oportunidad [de cambiar], pero no solo no cambiaron el país sino que profundizaron todo. Macri logró en 3 años ser más impopular que Cristina en 12", dijo tajante.

Por otro lado, Rial recordó que fue amigo de Macri, y lo definió con una frase: "Es una decepción anunciada", expresó. "Pensé que no iba a hacer tantas c..., sobre todo en lo económico, aunque debo reconocer que aprendió de la 'rosca política', pese a que la detesta, porque él siempre creyó que la 'rosca política' era la corrupción".

Por último, el conductor contó que el actual gobierno le hizo "dos operaciones". "Ellos saben que lo que dicen no es verdad, pero lo dicen igual. A mí me difamaron, pero el kirchnerismo te apretaba directamente, ahora te presionan por otro lado", reveló, y concluyó su análisis haciendo una reflexión. "No me gusta hacer cargo a los votantes como hace mucha gente, porque todos somos víctimas de esta crisis, pero vamos a salir, porque un país no quiebra".