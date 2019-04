Guillermo Dietrich: “La patota sindical quemó colectivos y baleó otros para generar miedo”

Con fuertes críticas a los sindicatos que impulsaron el paro, Guillermo Dietrich dijo que en las estaciones no se ve gente “porque no hay transporte, no porque no quieran ir a trabajar”.

El ministro de Transporte repudió la serie de ataques a colectivos en la previa de la medida de fuerza y dijo que detrás de los incidentes estuvo la patota sindical. “Quemaron colectivos y balearon otros para generar miedo”, advirtió el funcionario.

La medida de fuerza es impulsada por los gremios que forman el Frente Sindical, especialmente Camioneros, así como las CTA. Por el paro no funcionan entre otros el transporte de camiones, parte de los colectivos del área metropolitana ni vuelos.

“Hay una minoría de grupos sindicales que amedrentan, cortan rutas e impiden que salgan colectivos de las estaciones. Esa es la única forma que tienen, por la fuerza, por la violencia y con actitudes mafiosas, de mostrar que hay una situación de paro que no existe en la Argentina”, afirmó.

“Cuando incendiás colectivos, los baleás o los bloqueas para que no puedan trabajar lo que buscás es generar una situación de tensión. Pero hay una actitud firme de las fuerzas de seguridad: vamos a ir a fondo e investigar los ataques”, dijo el funcionario.

Dietrich habló de los Moyano -principales impulsores de la medida de fuerza- al hablar de “gente que fue impune durante décadas, e incluso socios del poder de turno”. En este contexto dijo que la medida de fuerza responde a “los cambios profundos” que impulsa el Gobierno. “No es fácil generar cambios, pero la mayoría de los argentinos queremos vivir en un clima de paz y tranquilidad”, indicó.

En referencia a las líneas colectivos que se adhirieron a la medida de fuerza explicó que se trata del 15% o 20% del total y dijo que hubo “alguna influencia de los Moyano en un grupo sindical” para que mermara el servicio. “En un día de paro ves que no hay gente en las estaciones pero porque no hay transporte, no porque la gente no quiera trabajar”, afirmó.