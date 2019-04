La oposición logró quórum en Diputados y busca frenar los aumentos de tarifas

En el temario se encuentran la eliminación del impuesto a las Ganancias a los jubilados y limitar los aumentos en los servicios públicos, sin embargo no podrán aprobar ninguna iniciativa.

Los bloques opositores de la Cámara de Diputados lograron este mediodía quórum, con la presencia de 130 legisladores, para abrir la sesión especial que busca tratar un amplio temario que incluye 76 proyectos, entre los cuáles se encuentran la eliminación del impuesto a las Ganancias a los jubilados y limitar los aumentos en los servicios públicos, aunque no logrará los dos tercios que necesita para su tratamiento sobre tablas en el recinto del cuerpo.

La oposición debió, sin embargo, esperar hasta las 12.19 (10 minutos antes de que concluya el plazo) para poder alcanzar los 129 diputados necesarios para arrancar la sesión, ya que aguardó hasta último momento la llegada de los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, que participaban de la comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, donde fueron convocados el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, y su segunda, Silvia Majdalani.

De esta manera, el interbloque Argentina Federal, a cargo de Pablo Kosiner; el Frente Renovador, de la massista Graciela Camaño, y el Frente para la Victoria-PJ, que preside Agustín Rossi, lograron quórum con la presencia casi perfecta de los integrantes de esos bloques, pero también contaron con el aporte de diputados de otras bancadas de la oposición.

Entre los que aportaron sus diputados se encuentran el interbloque Red por Argentina, el Frente Cívico por Santiago; 3 de los 4 diputados de San Luis que responden a Alberto Rodríguez Saá; la Izquierda; los santafesinos Alejandra Rodenas, Alejandro Ramos y Luis Contigiani, y los catamarqueños Silvana Ginocchio, Gustavo Saadi y José Luis Ramón.

También contribuyeron a la estrategia opositora la tucumana Teresita Villavicencio (Evolución Radical), del bloque que encabeza Martín Lousteau, así como el salteño Alfredo Olmedo, uno de los primeros en llegar al recinto.

Una vez que la oposición alcanzó el quórum, los diputados de Cambiemos bajaron al recinto para bloquear la ofensiva opositora que busca avanzar con las iniciativas sobre tablas, ya que necesita de los dos tercios de los presentes para habilitar su tratamiento, debido a que ninguna cuenta con dictamen de comisión.

Entre los proyectos que busca debatir la oposición, de un total de 78, se encuentra el que modifica la ley del impuesto a las Ganancias para eximir a los jubilados de ese tributo, en línea con el pedido realizado días atrás por la Corte Suprema para que el Congreso se expida en ese sentido, e iniciativas vinculadas con los aumentos de tarifas, el Boleto Escolar Gratuito y la violencia de género.

Si bien por tratarse de una sesión especial no están permitidos homenajes, el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, permitió tres excepciones: un homenaje a los caídos por la Guerra de Malvinas y a sus familiares; un minuto de silencio por el fallecimiento del diputado santiagueño Hugo Infante (Frente Cívico), y del director de Sistemas Electrónicos de la Cámara baja, Luis Nasso, recientemente fallecido.

Tras esos homenajes, Monzó precisó que en primer término se pondrá a votación la exención de Ganancias a jubilados, luego los proyectos referidos a los aumentos de tarifas y en tercer lugar el resto de las iniciativas.

La explicación no conformó al titular al kirchnerista Rossi, quien pidió que antes de votar se abra el debate para que los diputados puedan manifestarse en torno a las iniciativas y después pasar a la votación, al advertir que "la oposición consiguió el quórum; ahora, permítannos explicar los motivos que nos llevaron a convocar a esta sesión".