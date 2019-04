Federico Rodríguez: "Llegamos al ciento por ciento”

Central Norte, con la confianza que le otorgó la buena labor que tuvo en la fase clasificatoria, saldrá de la provincia en busca de su primera victoria frente a Cuyaya (Jujuy), al que visitará el domingo, a las 16, en el estadio Plinio Zabala, en los play-offs de ida del Regional Amateur.

La espera terminó, de aquí en más se viene un nuevo torneo donde no habrá prácticamente margen de error. Es hora de revalidar todo lo bueno que se logró en la primera mitad.

Federico Rodríguez, uno de los referentes del equipo azabache, contó las sensaciones que se vienen en la previa del partido: “No falta nada para los play-offs y se nos viene un rival muy duro en Perico. Nos estamos preparando de la mejor manera para traer un resultado positivo, obviamente que buscaremos los tres puntos”.

Central Norte llega entonado y en su mejor versión al duelo con los jujeños, un plus más que importante. “Llegamos al cien por ciento en todo sentido, la segunda parte del equipo fue muy buena, sacamos una buena cantidad de puntos, ahora hay que tratar de demostrar la misma regularidad en toda las líneas y pasar de fase que es el objetivo”, analizó el defensor cuervo.

El equipo de Ezequiel Medrán experimentará por primera vez en el torneo lo que es jugar fuera de la provincia. “Ahora sí vamos a ser visitantes, vamos a salir de Salta, anteriormente lo hicimos pero en el Martearena. Tenemos que estar preparados en todo sentido y hacer un buen partido”, dijo el Bocha Rodríguez, uno de los puntales de la última línea azabache.

Será fundamental para el cuervo mantener la eficacia que caracterizó a sus atacantes en la fase regular. “Es muy importante que los delanteros la metan, ojalá que el domingo sigan con esa racha. Nosotros tenemos que defender y tratar de que no nos conviertan, sabiendo que de mitad de cancha hacia adelante contamos con jugadores que en cualquier momento convierten”, destacó el marcador central.

En cuanto al campo de juego, el Plinio Zabala, Federico Rodríguez consideró que no será un problema. Dijo: “A la cancha de Perico la conocemos la mayoría, es muy difícil pero contamos con jugadores de experiencia. El equipo (Cuyaya) que vamos a enfrentar es duro, por ahí no viene bien en los últimos partidos pero tienen delanteros de experiencia como Juan José Arraya”.

“Si estamos bien no tendremos problemas en traer los tres puntos”, concluyó muy optimista el defensor de Central Norte.

Krupoviesa, ausente en la práctica

Ezequiel Medrán, técnico de Central Norte, no pudo trabajar ayer con su once ideal, en el ensayo de fútbol formal que se desarrolló en el estadio Dr. Luis Güemes, a puertas cerradas.

Patricio Krupoviesa, defensor cuervo, estuvo ausente con aviso producto de un fuerte malestar estomacal, que lo marginó del entrenamiento matutino.

La ausencia de Krupoviesa no preocupó al cuerpo técnico, ya que llegaría sin problemas al partido del domingo frente a Cuyaya.

En el ensayo futbolístico, Medrán suplió la baja del defensor con la inclusión de Pablo Figueroa, quien integró la dupla central junto a Federico Rodríguez.

En técnico azabache ratificó en trabajo táctico que llevó adelante el miércoles pasado, confirmando que tiene en equipo prácticamente definido.

Si bien el técnico de Central Norte no confirmó el equipo que pondrá frente a Cuyaya, en Jujuy, formaría con: Mauricio Pegini; Leandro Beterette, Rodríguez, Krupoviesa y Buruchaga; Marcos Valsagna, Osvaldo Young, Matías Iglesias y Lucas Quiroz; Diego Núñez y Fabricio Reyes.