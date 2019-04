“Hay nutricionistas que sacan alimentos y generan obsesión”

Está en contra de la restricción de alimentos que suelen indicar varias dietas que incluso firman nutricionista. Utilizan las redes sociales para promover una alimentación completa, pero advierte que en esos medios hay algunas personas que dan consejos sin ser profesionales.

Agustina Murcho es una nutricionista radicada en Buenos Aires. Hoy desde las 9 brindará la charla sobre los mitos de las dietas y los trastornos alimentarios, en el Hotel Portezuelo. Realizará, además, un taller dinámico con actividades sobre imagen corporal.

La profesional considera que se puede disfrutar de cada alimento, cada sabor y no sufrir en el intento. Además genera controversias y trabaja para derribar falsas creencias sobre la nutrición, cómo las dietas detox o dietas milagrosas.

Es autora de dos libros. “Podemos comer de todo” se publicó en agosto del 2017 y “Podemos querernos más” salió a las liberarías en octubre del año pasado.

Murcho habló con El Tribuno sobre dos trastornos que van en ascenso: la vigorexia y la ortorexia. Temas que profundizará en el encuentro de hoy.

¿Qué es lo que más le preocupa sobre los problemas alimentarios de la población?

Lo que más preocupa es la mala información que hay en los medios, en las redes sociales, a las que acceden fácilmente muchas personas. Desde algunas cuentas que no son manejadas por profesionales de la salud dan consejos sobre nutrición, como sacar carbohidratos, el exceso de proteínas y demonizan muchos los alimentos. Eso puede leerlo cualquiera, adolescentes, chicas de once años, personas adultas que suelen obsesionarse con la alimentación.

El mensaje es siempre consultar a un profesional...

Siempre una persona debe consultar con un profesional, pero también hay que tener cuidado porque lamentablemente hay muchos nutricionistas que sacan alimentos y hacen que la personas se obsesionen con la alimentación. Prohíben alimentos, lo que es muy peligroso para el paciente.

¿Las harinas es lo que más prohíben?

Sí, pastas o la papa, por ejemplo.

Debe estar entonces la papa en una dieta...

La papa es necesaria porque es una fuente de carbohidrato, que es energía para el organismo, eso es fundamental. Sin carbohidratos nos puede agarrar debilidad, mal humor, mareos o podemos desmayarnos. Es superpeligroso si no se consume.

¿Qué otros productos no pueden faltar?

Las proteínas, porque forman tejidos, las grasas saludables y las fibras, frutas y verduras.

Usted hablará sobre los trastornos alimentarios ¿Cuáles son los más frecuentes? ¿Hay nuevos?

Anorexia y bulimia son los más conocidos, pero hoy en día hay dos trastornos nuevos. Uno se llama ortorexia, que es la obsesión por la comida cien por ciento saludable. Después está la vigorexia, que se la denomina como la anorexia reversa, uno se ve más flaco de los que es y se caracteriza por la obsesión a tener masa muscular.



¿Cómo se pueden evitar?

Evitar es difícil. Sucede que no hay mucha información en los medios ni en los colegios. Para darte cuenta, la persona se empieza a aislar, a comer menos, a ser muy selectivo con los alimentos. En general, una persona con vigorexia vive en el gimnasio. Su vida está condicionada por la actividad física. Suelen consumir esteroides, suplementos, anabólicos. Esto es superpeligroso para el organismo.



¿Estos trastornos afectan más a varones o a mujeres?

La vigorexia se suele dar más en hombres, aunque también hay mujeres que la padecen. Anorexia, bulimia y ortorexia se dan más en mujeres, pero no quiere decir que no haya casos en varones.

¿Cómo incide la alimentación en el estrés?

El cortisol, que es la hormona del estrés, suele generar aumento de peso. Hoy en día vivimos muy estresados. Hay gente que cree que el peso tiene que ver nada más con alimentación, pero el estrés también engorda. Es cuestión de cada uno, tranquilizarse, vivir un poco más calmos.

Una de las excusas para no comer sano es la falta de tiempo para elaborar platos saludables ¿cómo se puede cambiar y adquirir nuevos hábitos?

El tiempo siempre está. Me pasa siempre con los pacientes: me dicen que no tienen tiempo. El tema es organizarse, ver cada uno como puede. Hay gente que cena y cocina demás para la vianda del día siguiente. Es cuestión de organización.

Se piensa que las comidas menos saludables son más económicas...

No. Hay cosas saludables económicas, es cuestión de buscar. Eso depende de cada persona.

Aunque la carne está cara, siempre en las reuniones o fiestas se come asado ¿Cómo puede manejar estas situaciones una persona que lleva una dieta equilibrada?

La tira de asado tiene bastante grasa saturada. Lo recomendable es consumir en los eventos sociales, no a diario. Siempre tiene que ver con las cantidades. Si todos los días como asado, no será saludable.