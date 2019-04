Jaguares venció a Bulls y logró su tercer triunfo en el Súper Rugby

Jaguares logró este sábado un significativo triunfo como visitante frente a Bulls de Sudáfrica por 22 a 20 (primer ttiempo 7-9), con una gran reacción en los minutos finales, en un partido que se desarrolló en el Loftus Versfeld Stadium de Pretoria por la octava semana del Súper Rugby.

Los tantos de Jaguares se concretaron con dos tries y una conversión del tucumano Domingo Miotti (debutante); un try de Pablo Matera más un penal y una conversión de Santiago González Iglesias.

Para Bulls, que perdió los dos partidos ante el equipo argentino en la temporada, Jade Stighling marcó un try y Manie Libbok sumó cinco penales.

Un gran triunfo de Jaguares que en los últimos 15 minutos y luego de estar en desventaja por 20 a 10, ganó pese a comprometer constantemente el resultado cometiendo 14 penales, la gran mayoría inútiles y dejando al rival con claras posibilidades de sumar puntos.

Pero esta vez el equipo de Gonzalo Quesada pudo cambiar a tiempo y con los ingresos de Agustín Creevy, Felipe Ezcurra, Tomás Lavanni y Miotti, sumado a un rival que finalizó el partido con 13 hombres por las amarillas a Tim Agaba y Conraad Van Vuuren, legó a vencer.

El caso de Miotti es singular. El tucumano debutante ingresó a los 72 minutos y en ese lapso sumó dos tries y una conversión, los tantos que le permitieron al equipo argentino sumar un triunfo en tierra sudafricana después de dos años.

Pese esta campaña de tres triunfos y cuatro reveses y de que muchas veces el peor rival es el mismo Jaguares, aún existe una luz en el fondo del túnel para el equipo de Quesada.



Síntesis

Bulls: Lizo Gqoboka, Corniel Els y Trevor Nyakame; Hanro Liebenberg y Eli Snyman; Ruan Steenkamp, James Kirsten y Duane Vermeulen; Embrose Papier y Manie Libbok; Jade Stighling, Burger Odendaal, Dylan Sage y Johnny Kotze; Divan Rossouw.

Después ingresaron: Jaco Visagie, Simphiwe Matanzima, Conraad Van Vuuren, Thembelami Bholi, Tim Agaba, Ivan van Zyl y Cornal Hendricks.

Jaguares: Mayco Vivas, Julián Montoya y Santiago Medrano; Guido Petti y Marcos Kremer; Pablo Matera, Tomás Lezana y Javier Ortega Desio; Tomás Cubelli y Santiago González Iglesias; Ramiro Moyano, Jerónimo De la Fuente, Matías Orlando y Matías Moroni; Emiliano Boffeli.

Luego ingresaron Agustín Creevy, Nahuel Tetaz Chaparro, Enrique Pieretto, Tomás Lavanini, Rodrigo Bruni, Felipe Ezcurra, Domingo Miotti y Joaquín Tulute.



Puntos en el primer tiempo: 6m. 15m. y 23m. penales de Manie Libbok (B); 27m. try de Pablo Matera convertido por Santiago González Iglesias (J),

Resultado parcial: Bulls 9-7 Jaguares

Puntos en el segundo tiempo: 3m. try de Jade Stighling (B); 10m. penal de Santiago González Iglesias (J); 13m. y 20m. penales de Mani Libbok (B); 33m. try y conversión de Domingo Miotti (J) y 36m. try de Domingo Miotti (J).



Amonestados: ST, 6m. Nahuel Tetaz Chaparro (J), 32m. Tim Agaba (B), 39m. Conraad Van Vuuren (B).

Árbitro: Brendon Pickerill.

Estadio: Loftus Versfeld, Pretoria.