Luego de la controversia, la Alem volvió a ser doble mano

Luego de una controversia y una gran polémica, por segunda vez, la calle Leandro N. Alem, volvió a ser doble mano en la zona este de la ciudad de San José de Metán.

Hubo quejas de vecinos y taxistas por el mal estado de la calle General Gemes, que en esa zona es de ripio y tierra, para dirigirse, por allí, como alternativa, a los barrios de ese sector de la ciudad.

Por eso, como la calle Alem está pavimentada, solicitaban que se habilite la doble mano una vez más, como fue desde siempre.

A tal punto llegó la polémica, que en enero pasado, la entonces intendente interina, Liliana Nieva, promulgó una ordenanza ad referéndum, para que volviera a ser doble mano.

Pero la norma no se cumplió y no se había hecho efectiva, hasta que la semana pasada desde la Municipalidad ordenaron que se sacaran los carteles que indicaban que era contramano en el sentido oeste hacia el este, por donde conduce al cementerio Nuestra Señora del Carmen y a barrios como Las Delicias y Virgen del Valle.

Cable aclarar que en la Alem solamente estaba permitido transitar de este a oeste, por lo que los vecinos y taxistas debían bajar, obligadamente por la Gemes, que en ese sector es de ripio y tierra.

Ahora quedó habilitada como doble mano, desde la calle Yrigoyen, frente a la cancha de la Liga Metanense de Fútbol, hacia el este otra vez.

"Esto era necesario, porque por la calle General Güemes no se puede transitar, está siempre en malas condiciones por las lluvias, pese a los arreglos que se le hacen. Yo vivo en la zona y he recibido reclamos de vecinos y remiseros porque se le rompen los vehículos", dijo Nieva, actual presidente del Concejo Deliberante.

"Por eso se pedía que vuelva a ser doble mano la calle Alem. Entonces, cuando estaba como intendente interina tomé la decisión y por fin ahora se pudo lograr que se saquen los carteles de contramano, o de una sola mano", agregó.

A nosotros no nos hace falta hablar con el director de Tránsito (Germán) Maurell, para tomar una decisión como esta, porque, ante todo, está el bienestar de los vecinos. Este referéndum salió hasta que se pueda lograr la pavimentación de la calle Güemes, en la zona este", concluyó Nieva.

Oposición de Tránsito

"Yo no estoy de acuerdo, personalmente había decidido que la calle Alem sea de una sola mano en el sector este de la ciudad, como dice una ordenanza de que todas las calles pavimentadas seguirán con su dirección, salvo que se transforme luego en calle de tierra, por lo que entonces podrá ser de doble sentido. Esa ley está desde hace años y se debe cumplir", dijo a su turno el director de Tránsito, Germán Maurell a El Tribuno.

"Antes que decidiera ponerla de una mano recibí muchas quejas de los vecinos y notas del centro vecinal, por la alta velocidad en la que circulan los vehículos e incluso pidieron que se coloquen lomos de burro. De esto ya hace dos años. Pero cuando me fui de vacaciones la volvieron a hacer doble mano, entonces cuando regresé, puse de nuevo a los carteles. Ahora los volvieron a sacar, por segunda vez", repitió el funcionario municipal.

"De mi parte no estoy de acuerdo con la modalidad. Cuando se hace un referéndum se debe consultar al órgano de aplicación que en este caso es la Dirección de Tránsito y no hacer las cosas como uno quiere", agregó visiblemente molesto. "Tengo notas de los vecinos que pedían que sea de una sola mano", dijo.

Sobre los taxistas que planteaban que la calle Gemes hacia el este está siempre en mal estado, Maurell opinó: "Pienso que se debe cumplir la ley y esa calle debe ser de una sola mano. Si por problemas de infraestructura o por la crisis que estamos pasando no se pudo asfaltar, es cuestión de tiempo, no porque no esté pavimentada unas cuadras vamos a dejar de respetar las normas", concluyó el director de Tránsito.

El pedido de los taxistas

Por su parte, los taxistas venían reclamando a las autoridades que se habilite la calle Alem, doble mano, para no tener que bajar por la calle Güemes, que es de ripio y tierra y en la zona este, está en malas condiciones.

"El problema es que la calle Gemes nunca está transitable, no se puede circular, sobre todo cuando llueve, por eso se debía habilitar la Alem, no solo por los taxistas, sino por todos los vecinos que circulan por la zona este, a diario", dijo el taxista Hugo Vallejos.

Por su parte, el trabajador del volante, Jorge Guanuco, opinó que: "es necesaria la doble mano en esa arteria porque lleva a barrios alejados de la zona este. Por las otras calles, como la Güemes, deterioramos los vehículos, es un corredor obligatorio. Se deben arreglar todas las calles de Metán, en general, principalmente las de ripio y tierra. El otro día en el barrio las Delicias, me metí con el auto en un pozo, en una especie de laguna. A los pasajeros hay que dejarlos en su casa".