Los salteños, invitados a festejar los sesenta años de la muñeca Barbie

Por primera vez en el Noroeste argentino podrá verse una muestra temática sobre la muñeca más famosa del mundo: Barbie. La exhibición permanecerá montada hasta fin de mes en el Centro Cultural América (Mitre 23), de 8 a 20. La entrada para verla es libre y gratuita. Los expositores forman parte de Coleccionistas de Barbie en Salta. Ellos son Jésica Rosales, Lorena López, Daniela Villagra, Noelia Díaz, Gilda Aguilar, Megan Fols y María Rojas. Como otros fans de la muñeca alrededor del planeta, ellos decidieron compartir su actividad con el público en el marco de los sesenta años de la creación de este ícono de moda, presentado a las infancias el 9 de marzo de 1959 por la empresaria y creadora de juguetes estadounidense Ruth Handler, una de las fundadoras de Mattel (si bien el crédito recayó solo en su marido Elliot Handler y el socio de ambos Harold Matson). Ella fue, además, la primera mujer corporativa del mundo.

La particularidad de la Expo Barbie 60 años es que alía moda, arte, coleccionismo, cine y representación escénica.



De allí que durante tres fines de semana se hayan organizado propuestas específicas para quienes sienten nostalgia por la muñeca porque formó parte de su infancia, como para aquellos que nunca se relacionaron con ella, pero les interesa conocer acerca de los cambios sociales que este juguete refleja a lo largo de seis décadas. Luego del fin de semana pasado, Barbie y su cita con la moda (ver página 24), viene Barbie y su cita con el arte y el coleccionismo.

El sábado 13 se presentará a las minicoleccionistas de 11 años de edad Dulce Lua Herrouet, María Belén León e Ia Gudiño, quienes mostrarán sus colecciones y los productos que crean para sus muñecas. También vendrá la coleccionista de Barbie más grande de Argentina, Mariana Norese, quien vive en Buenos Aires y se dedica desde hace 20 años a esta actividad.



El domingo 14 habrá una charla sobre los artistas de Barbie. En particular Megan Fols, la megaestar salteña que triunfa en el ciberámbito internacional de la moda, a cargo de María Rojas. También la licenciada Carina Salas, directora del Cepsi, se referirá al sexismo en los juguetes y a Barbie como figura aspiracional para las infancias, un debate interesante para estudiantes de psicología, psicólogos, padres y público interesado en el tema. Ambos días se podrá cursar el taller “Creando moda para Barbie con lanas” con Jésica Rosales.

Mientras que el sábado 27 y domingo 28 será el turno de Barbie y su cita con el cine. La entrada general para estos dos fines de semana (a $150) está a la venta en el Centro Cultural América.

El inicio



Aunque es aventurado afirmar que Coleccionistas de Barbie en Salta contiene a los más salientes cultores de la muñeca en nuestra provincia, todos llegaron atraídos por la lumbre de La Boutique de Barbie y este hecho los emparienta.



Jésica Rosales, una joven que cose maravillosamente y es autodidacta, citaba a través de su fanpage a sus clientas los sábados, a las 17.30, entre los bancos del parquizado canal de la Esteco, justo enfrente de Balderrama. Entre costura y costura, también echaba su red al mar de internet para hallar pares en otras provincias y países, con el fin de recabar detalles de esta poco común afición. También en un intento de dar sentido a su coleccionismo empezó a emular experiencias de otros grupos y a citar personas con un gusto similar al de ella a su casa, donde los ojos de sus visitantes se perdían extasiados entre tantas hileras de muñecas. Pero no iba a quedar en la camaradería que surge propiamente entre las personas unidas por un hobbie, sino que restaba engrandecer la actividad, hacerla saltar del ámbito doméstico al comunitario. De esto le hablaba Jésica al grupo. Así surgió Expo Barbie 60 años Salta. “Con ahínco hemos pasado dos años engrosando las colecciones, refinando la puntería para adquirir cada pieza, reordenando prioridades y recibiendo con benevolencia el aprendizaje que toda prueba y error conlleva”, detallaron desde la organización del evento.

El desfile

La Expo Barbie 60 años se inauguró el sábado pasado por la tarde con un desfile con entrada gratuita realizado en el patio de comidas de El Palacio Galerías (Mitre 37).

El evento, organizado por el productor y asesor de modas Alejandro Alcoba, se caracterizó por disponer en la primera fila a las niñas, que participaron como espectadoras VIP de las pasadas de Fanny Chauqui, Roxana Liendro, Graciela Ferrer y comercios como Ginotex, El Ropero y Donatella.

La Barbie al estilo Holiday, hecha por Graciela Ferrer, ante la mirada asombrada de las niñas. Pablo Yapura.

Emulando las experiencias de diseñadores y firmas internacionales como Versace, Dior, Herve Leger, Bob Mackie, Karl Lagerfeld, entre otros, desde la organización general de Expo Barbie se les propuso a las diseñadoras Roxana Liendro, Fanny Chauqui y Graciela Ferrer que crearan una Barbie salteña, con los recursos y técnicas que caracterizan a cada una.

“Mi Barbie es una mujer indígena que pertenece a la cultura calchaquí. ‘Calcha’ significa ‘muy valiente’ y es el espíritu de que la quise dotar”, señaló a El Tribuno Fanny Chauqui, quien presentó una minicolección en total denim con apliques de hilos de lana. Agregó que el desafío de la mujer calchaquí es mayor que el de las mujeres nacidas en otras geografías, porque se le ha denegado el acceso a la educación formal. “Ellas son portadoras de una herencia cultural inestimable. Creo que su lucha por lograr la igualdad es muy potente. A pesar de todas esas dificultades sigue siendo mujer de conocimiento, maestra de la cultura y madre”, detalló. Así se alineó con la búsqueda aspiracional que la muñeca imprimió a las infancias, dejándoles a las niñas el mensaje de que pueden ser aquello que deseen ser. Además, el objeto disparador de su representación, comentó, fue la veneración del pueblo calchaquí al trueno, el sol, la luna, la tierra, expresada en un vestuario de tipología simple y geométrica.

Barbie indígena, en la interpretación de Fanny Chauqui.

“Usé círculos, triángulos, rectángulos, que le dan al cuerpo una nueva dimensión rompiendo con ciertos estereotipos. Está pensado para una mujer transgresora, que se anima a la fusión de tendencias y a salir de la zona de confort. También me basé en una noción de que la belleza comienza en el instante en que cada una decide ser una misma”, especificó.

Roxana Liendro, de la marca Santos Liendro, también presentó una colección cápsula. “Me inspiré en las guerreras andinas. El vestuario tiene apliques de metal, cuero, bordados, plumas. Quería retratar a una mujer valiente, de cuño étnico”, manifestó al describir a sus cuatro diosas.

Agregó que agradecía la posibilidad de haber mostrado el diseño de autor y la creatividad norteña a un público infantil. “A uno le llena el corazón poder trabajar para que lo disfruten ellos. En cada pasada abrían sus ojos grandes y estiraban sus manitos para tocar los vestidos. Creo que es una devolución que nos conmovió a todas”, describió.

Una guerrera de Santos Liendro gana la pasarela.

La diseñadora metanense Graciela Ferrer se inspiró en la línea Barbie Holiday, una muñeca que desde 1988 sale a la venta antes de las fiestas de fin de año. De vaporosos vestidos de terciopelo y tul y cabellera abundante trae impresos los acordes navideños que aportan al clima de amor y reconciliación de la Navidad y el Año Nuevo. “Me pareció hermoso el desafío de inspirarme en Barbie y también de trabajar para los niños. Lo que vi en el desfile es que las nenitas lo vivieron como si hubiesen visto muñecas en movimiento. Busqué marcar la cintura con corsés y faldas de tules, también con corte sirena. Para mí, la fiesta es sinónimo de diseño, de brillo”, expresó.

Por su parte Ariel Castro Escudero, subgerente de la Galería, hizo hincapié en la doble identidad de El Palacio: como destino de compras y espacio de tránsito cultural permanente. “Les damos la posibilidad a artistas nuevos. Para nosotros es darle un valor agregado y que la gente disfrute de ver el trabajo de artistas salteños adentro y también ofrecerle este tipo de eventos (por el desfile)”, dijo.

El estilo de Barbie

Los hermanos Burgos asumieron el reto de peinar a Barbie. “Los artistas buscamos el desafío. El estereotipo es que la Barbie es casi perfecta. Los peinados que se usan ahora son muy casuales y los de la muñeca también. Es como si se lo hubiera armado ella. Se nota en su estilo la influencia de cada época que le ha tocado transitar. En los 60 muy Jacqueline Kennedy, pin up en algunas ocasiones con pañuelos y lentes. Todo eso armaba una historia de su look, siempre impecable”, destacó Facundo Burgos.

Todos los involucrados en el desfile también destinaron un párrafo aparte a sus recuerdos con la muñeca.

“En mi familia son casi todas mujeres. Tengo ocho sobrinas y las mayores son coleccionistas de Barbie. En aquel tiempo era pasar por una juguetería y que me dijeran: ‘A esa no la tengo, tío’. Y a sacar la billetera...”, bromeó Ariel Castro Escudero. Mientras que Fanny Chauqui mencionó que ella tiene tres barbies, en sus cajas, que le regalaron “a los 17 y a los vientipico”. “Estoy separada de ellas porque quedaron en Buenos Aires cuando retorné a vivir a Salta, pero ya las voy a traer”, comentó.

Así, por una tarde, la del sábado pasado en el Palacio Galerías, niños y grandes pudieron compartir el inicio de Barbie y su cita con la moda. Aún restan dos encuentros más.

Visitas guiadas para estudiantes

De lunes a viernes, de 9 a 12 y de 15 a 18, abre sus puertas a estudiantes de todos los niveles educativos. La actividad es con agendamiento previo y un bono contribución de $50 por alumno. Se les dará a los docentes material para trabajar en el aula. Los interesados deben contactarse enviando un mensaje de whatsapp al 387 6841647 o 387 5638827.

Taller de tejido

El sábado 13 y el domingo 14 Jésica Rosales, de La Boutique de Barbie, dará el taller "Creando moda para Barbie con lanas", de 18 a 20. Esta actividad se realizará con un cupo de 20 participantes por comisión. Se solicita a los asistentes llevar dos agujas número 3 o 2,5 y 50 gramos de lana cashmilon de 1 cm de grosor.