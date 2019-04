Reyes y Núñez, entre los goleadores del torneo

El cuervo no tiene nada que envidiarle a ningún equipo con su poderío en ataque.

Fabricio Reyes y Diego Núñez están presentes en la tabla de goleadores del Torneo Regional Federal Amateur.

Con sus respectivos goles frente a Atlético Cuyaya el último domingo, alcanzaron la cifra de nueve tantos cada uno, quedando a seis del máximo artillero, Enzo Astiz, de Círculo Deportivo Otamendi de Mar del Plata, quien este fin de semana no pudo marcar en la derrota de su equipo 1 a 0 frente a Huracán de Ingeniero White.

Además de contar con los goles de Reyes y Núñez, el tercer goleador del equipo azabache es el paraguayo Ronaldo Martínez, quien suma seis tantos en el certamen.

Cabe destacar que en el 2016 Fabricio Reyes fue el goleador de todo el Federal B con 18 gritos; incluso marcó por duplicado en la final de ida (2 a 2) frente a Huracán Las Heras, equipo que terminaría ganando el ascenso al Federal A.

En el plantel del cuervo el cuarto goleador es Lucas Quiroz, con tres tantos, y lo sigue el tucumano Patricio Krupoviesa con dos goles.

Al cuervo no le faltan goles: en lo que va del campeonato ya disputó once encuentros y marcó en 32 ocasiones, siendo el equipo que más goles a favor tiene entre los 242 equipos que participan.

Goleadores:

JUGADOR - CLUB - GOLES

Enzo Astiz - Otamendi - 15

M. Salvaggio - Indepen - 11

H. Brilco - Racing (OA) - 10

J. Font - Boxing Club - 10

E. Petti - Ferro (GR) - 10

F. Reyes - C. Norte - 9

D. Nuñez - C. Norte - 9

R. Pérez - Comercio - 9

I. Lobo - Monterrico - 9

H. Troche - Guaraní - 8

E. Cardozo - Racing (OA) - 8

De Marco - Sarmient. - 8

L. Gómez - R. Central - 8

A. Navarro - El Galpón - 7

J. Cuellar - La Merced - 7

G. Carmona - Gutiérrez - 7

I. Laurenzi - Monterrico - 7