VIDEO: Gabriel Batistuta brilló en el “Bailando por un Sueño” italiano y fue ovacionado

Gabriel Batistuta fue a celebrar sus 50 años a Italia y, por lo que se puede ver, la está pasando de maravilla. El ex goleador de la Selección Argentina recibió un imponente homenaje en Florencia frente a más de 6 mil personas, que todavía recuerdan con cariño el paso del Batigol por la Fiorentina, y luego fue el invitado de lujo de un programa muy popular de televisión.

El hombre nacido en Reconquista, Santa Fe, aceptó participar del Bailando de este país (Ballando con le stelle) y la rompió: Se lució junto a Irina Fernández, su esposa desde hace ya casi 30 años, al compás de “La vida es un carnaval” de Celia Cruz.

La pareja argentina cosechó tres 10, un 9 y un 8. Batistuta explicó que de joven tenía un buen swing, pero que lo fue perdiendo. “Ahora con el baile me llevo mal, pero era un gran bailarín. Después del fútbol, los pies no respondieron más. Sé cómo es en mi cabeza, pero cuando la orden a los pies no llega ...”, expresó. “A Irina la conquisté bailando... hace mucho tiempo atrás!”, completó entre risas, a lo que su mujer acotó: “En el vals de los 15 años”.

Luego, al autor de 56 goles con la Selección le llegó el turno de hacer de jurado y puntuar a su colega Daniel Osvaldo, participante fijo de este ciclo. Ahí, el Bati no se guardó elogios: “¿Mi voto? Un diez. Lo envidio. Yo, con un poco de entrenamiento, me puedo acercar”, sostuvo.

Luego del programa, Osvaldo le dedicó una publicación a Batistuta en la que dejó entrever toda su admiración. “Siempre tengo a mi lado a mi Dios”, escribió el ex Boca, citando una frase del tema “Motor psico” de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota.