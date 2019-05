Hugo Moyano: “Si Cristina es la más votada, por supuesto la acompañaré”

El líder camionero Hugo Moyano aseguró que el paro nacional del 30A fue “contundente”, rechazó la multa económica de $ 23 millones que el Gobierno pretende cobrar a los sindicatos que organizaron la protesta y ratificó que si Cristina de Kirchner es la más votada en la interna del peronismo tendrá su respaldo.

“El paro fue contundente por más que lo quieran disfrazar, con esa pintadas que seguramente las hicieron los servicios que estaban laburando a full”, dijo Moyano sobre los ataques vandálicos a los bancos. “(Patricia) Bullrich a lo mejor no tiene muchas habilidades, pero para los servicios es buena”, enfatizó el gremialista al llegar a una de las 200 ollas populares que los movimientos sociales instalaron en la Ciudad por el Día del Trabajador.



Horas después del 30A, el Ministerio de Seguridad de la Nación pidió a la Justicia que los organizadores del paro se hagan cargo de los gastos extraordinarios por daños que generó el operativo de seguridad, valuado en $ 23 millones. Moyano lo descartó.

“Que lo pague ella, que hace 20 años que viene cobrando del Estado, y como la señora Carrió, y no hicieron nada por el país. Todos nosotros le pagamos los sueldos. Que paguen la multa con los sueldos que vienen ganando y jamás hicieron nada por el país”, dijo al canal de noticias C5N.



En el breve diálogo con la prensa frente al Monumento al Trabajo de Paseo Colón e Independecia, el exjefe de la CGT consideró que “este Gobierno no puede seguir” y reveló que “muchos muchachos se equivocaron y no se van a volver a equivocar”, en referencia a las presidenciales de 2015.

“Acompaño al peronismo y a los grupos sociales y al que salga más votado y que esté en mejores condiciones y tenga la mejor la propuesta, y si es Cristina, por supuesto que la acompañaré”, enfatizó, y abogó por la unidad del peronismo y los grupos sociales que “sufren la política de hambre”.

El cacique cegetista puso paños fríos a un nuevo paro “lo evaluaremos después”- y fustigó a la actual conducción de la central obrera en manos de Héctor Daer y Carlos Acuña, quien no respaldaron la huelga del Fresimona. “¿Están, existe (la CGT)?”, preguntó Moyano con ironía.

Minutos después arribó al lugar su hijo, Pablo Moyano. “En el Gobierno se quieren matar porque no hubo subte, bancos, colegios, actividad portuaria. Fue un paro muy importante con una movilización multitudinaria”, evaluó el sindicalista, y remarcó si le quieren aplicar la multa de $ 23 millones los camioneros y otros sindicatos le reclamarán al Gobierno lo que “le roban” a los trabajadores con Ganancias, inflación y la devaluación. “Creo que tenemos saldo a favor”, recalcó.

En sintonía con su padre, el secretario general adjunto de Sichoca reclamó una gran PASO nacional del peronismo y la oposición. “Hoy hay tres anotados: Scioli, Rossi y Solá. Si va Cristina, serán cuatro y los afiliados elegirán con su voto”, aseguró.

En ese marco, apuntó contra la ministra de Seguridad y vaticinó una derrota de Cambiemos en las elecciones generales. “Si Bullrich dice que ya no es más Moyano, es moyanito, yo digo que ya no es más Macri, es macrito, si salió tercero en todas las provincias. Estoy convencido que el próximo gobierno va a ser peronista. Cada vez hay más bronca en las calles y crece el descontento. No lo digo yo, lo dicen los resultados en las provincias. Este gobierno tiene fecha de vencimiento y es en octubre”, afirmó.

FUENTE: ÁMBITO.COM