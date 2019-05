Denunciaron a Cristina Fernández por un delito que habría reconocido en su libro

Los abogados Yamil Santoro y José Lucas Magioncalda denunciaron penalmente a la expresidenta Cristina Kirchner porque en su libro “Sinceramente” reconoció que en el último año de su gestión aumentó el déficit fiscal para beneficiar al candidato presidencial de su partido, Daniel Scioli.

La denuncia fue presentada el viernes y cayó en manos del juez Ariel Lijo y la investigación estará a cargo el fiscal Federico Delgado.

Ante la consulta de este medio, Santoro explicó que en su libro, la expresidenta Kirchner “blanqueó que en el 2015, un año electoral, aumentó en un punto el déficit fiscal para demás de estimular la economía, impactar en el escenario electoral y beneficiar a Scioli”.

Se refiere a la página 323 de “Sinceramente”, en donde la expresidenta Kirchner escribió: “La razón del crecimiento de un punto del déficit durante el año 2015 no sólo fue porque el año anterior había sido un mal año para la economía –se había apreciado el dólar y caído el precio de los commodities– sino también porque en vista de las elecciones presidenciales decidí incrementar el gasto. Una pequeña digresión: me causa mucha gracia los que dicen que no hice ningún esfuerzo para que Scioli ganara las elecciones… ¡Aumenté en un punto del PBI el déficit fiscal para inyectar recursos a la economía!”

“Básicamente lo que está diciendo es ‘tomé una decisión de gobierno orientada a impactar en las elecciones y beneficiar a mi candidato’”, agregó Santoro.

Según se desprende de la denuncia penal presentada el viernes, “consideramos que el hecho reconocido por su propia autora, la Sra. Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, se encuentran tipificados en el art. 265 del Código Penal que expresamente dice: ‘Será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo’”.

“Lo interesante es que el código nacional no sanciona el resultado, es decir que no hace falta que le haya causado un perjuicio al Estado nacional, sino que lo que sanciona es el conflicto de interés”, explicó Santoro y agregó que “la expresidenta tendrá que presentarse a la Justicia y explicar por qué dijo algo así”.

“Si bien el aumento del déficit fiscal acarrea un perjuicio para las arcas públicas”, amplía la denuncia, “el resultado disvalioso es irrelevante para la configuración del delito denunciado. Aún si, hipotéticamente, hubiera resultado beneficioso para el país lo que nuestro código penal denuncia es el desvío moral de anteponer los intereses particulares, o partidarios en este caso, por sobre la responsabilidad y sobriedad que exige estar a cargo de la cosa pública”.

FUENTE: LA VOZ