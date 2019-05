Mauricio Macri:  "Por más dudas que haya, el camino es por acá"

Lo dijo durante la inauguración del viaducto del tren Mitre en el barrio porteño de Belgrano. Se preguntó por qué los gobiernos anteriores no cumplieron con las obras que prometieron. "¿Dónde está el dinero que se pagó en impuestos?".

El presidente Mauricio Macri afirmó hoy que "por más dudas que haya", el rumbo del país "es por acá", al dejar inaugurado el Viaducto Mitre, en el barrio porteño de Belgrano, a la vez que se preguntó qué hubiese ocurrido "si los gobiernos anteriores de distintas banderías se hubiesen comprometido a trabajar como un gran equipo sin mezquindades".

"Por más dudas que haya hoy les vuelvo a decir: es por acá", enfatizó Macri, acompañado por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El mandatario enfatizó: "qué hubiese pasado si los gobiernos anteriores de distintas banderías se hubieses comprometido a trabajar como un gran equipo sin mezquindades, sin ego, con transparencia, qué argentina tendríamos".

"¿Por qué no hicieron estas obras? ¿Por qué no cumplieron? ¿Adónde fue a parar el dinero de todos los argentinos?", señaló Macri.

Además, el jefe de Estado expresó: "siento que hemos aprendido, entendimos que dependemos de nosotros, de nuestra capacidad de hacer, de innovar, diciendo la verdad,con esos valores todo se puede".

El jefe de Estado calificó de "revolucionario" el viaducto y se refirió a lo que definió como revoluciones "de los aviones", "de los trenes", "de Vaca Muerta", "de las autopistas" y "de la conectividad".

"Este es el rumbo que nos lleva al futuro. Cada obra que terminamos nos acerca un paso más a esa Argentina que queremos, que soñamos, que merecemos", dijo.

Macri felicitó a los funcionarios a cargo de la obra y también a "lo que hace la actividad privada, las empresas constructoras" Chediack y Roggio que, "se animaron a traer esta técnica constructiva nueva" y que "tanto se capacitaron que ahora van a seguir haciendo este trabajo en otras partes del mundo".

"Esto no fue una casualidad, esto es una causalidad. Esto es haber entendido hace muchos años que había que construir las bases. Los cimientos no se hacen de un día para el otro. No hay soluciones mágicas", advirtió el mandatario.

Por su parte, la gobernadora Vidal dijo que "no nos quedamos en discursos, vamos a los hechos" y elogió el "trabajo en equipo perseverancia y seriedad" a cargo de la obra.

Señaló que la obra beneficiará a "los bonaerenses que estudian, que trabajan, que vienen todos los días a la Ciudad".

"No es una obra, son muchas obras para las que se trabajaron muchos años. La Ciudad de Buenos Aires lo que muestra es que cuando ese trabajo honesto, persistente, profesional hecho por argentinos se sostiene en el tiempo logramos cosas impensadas", agregó.

En tanto, Rodríguez Larreta sostuvo: "para mí lo más emocionante es que esto nos confirma que se puede, se puede; cuando vemos una obra como esta vemos que en la Argentina se puede, que hacemos las cosas bien".

Destacó que el Gobierno porteño empezó a "planificar esta obra en el 2013" y que "si se puede hacer esto en la argentina se pueden hacer muchas cosas más".

"Esto está hecho por trabajadores argentinos, por empresas argentinas que están llevando trabajadores de estas obras a obras similares que tienen en Europa", agregó.

"Vamos a dejar a Buenos Aires sin barreras", prometió Rodríguez Larreta, quien destacó que "se cumplieron los plazos" para la inauguración.