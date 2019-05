Elecciones en Córdoba: el alocado spot de Casero que publicó Carrió para votar a Negri

Elisa Carrió publicó anoche en sus redes un spot de campaña protagonizado por el comediante Alfredo Casero. "El domingo #CordobaCambiaConNegri", tituló la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

Con el estilo de su viejo programa Cha cha cha, Casero llama a votar por Mario Raúl Negri, candidato a gobernador cordobés para las elecciones provinciales de este domingo.

El video de 46 segundos, muestra inicialmente a Casero con la voz aflautada y una vaca lila con un paisaje montañoso de fondo.

"Hola amigos a través de este hermoso paisaje cordobés donde vemos una cabra aquí (dice señalando a la vaca) un chancho acá y donde vemos esta hermosa cañada donde baja este río, porque nosotros los cordobeses", empieza el relato apurado del comediante, que es interrumpido por una voz en off que le dice: "Vos no sos cordobés".

Inmediatamente la pieza publicitaria cambia por una música de suspenso y Alfredo Casero en primer plano, con las manos extendidas dice: "Cordobeses, voten a Negri. Van corriendo y voten a Negri. Hoy no, el domingo. ¡Hoy no!, hoy no, el domingo, hoy no", pide el humorista, y cierra con un desconcertante: "El domingo vayan y voten a Negri porque es mi tío".