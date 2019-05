Velasco: “Entrené 44 años y este trabajo fue un privilegio”

El entrenador Julio Velasco, extécnico de la Selección argentina de vóley, aseguró ayer que decidió “terminar” su “carrera como entrenador”, y agradeció “a todos los jugadores” con los que trabajó durante 44 años.

‘Un entrenador no es más que su propio equipo. Entrené durante 44 años y este trabajo fue un privilegio”, destacó Velasco en un comunicado que reprodujo el diario italiano La Gazzetta.

En ese texto, aseguró: “He estado en silencio hasta ahora y lo haré por un tiempo más porque para mí es una situación emocional muy fuerte y necesito estar un poco conmigo mismo”.

“Este momento no es fácil para mí, pero como muchos jugadores dejaron de jugar cuando aún eran fuertes, yo también quería terminar mi carrera cuando todavía podía entrenar, sin esperar el declive”, añadió.

El extécnico de las selecciones italianas, checa, iraní y argentina hizo un repaso de sus comienzos en su carta. “Si miro hacia atrás veo las etapas de este viaje: el Club Universitario de La Plata, donde aprendí a jugar vóleibol, hice mi carrera como jugador y donde tuve como entrenador y profesor a mi querido amigo, Jorge Taboada; el Club Estudiantes de la Plata, donde comencé mi carrera de entrenador en 1975 junto con mi querido amigo Raúl Lozano, y cuyo equipo de fútbol siempre apoyé”.

El platense de 67 años también dijo: “A la Federación Argentina, en la que participé como segundo entrenador en el Mundial 82 (que me permitió llegar a Italia de manera indirecta) y donde regresé después de 32 años para entrenar al equipo nacional de mi país, una experiencia que sentí en mi corazón”. En más agradecimientos, Velasco recordó a los equipos “Jesi, Módena, Piacenza y Montichiari; a la Federación Italiana, donde tuve el honor de entrenar al equipo nacional masculino que hizo historia y al equipo nacional femenino; la Federación de la República Checa, la Federación Española y la Federación iraní, con la que viví una experiencia humana y profesional extraordinaria durante tres años”.

El prestigioso DT tuvo un párrafo aparte para los jugadores. “Todo lo que hace un entrenador es ayudar a sus jugadores. Ellos me hicieron lo que soy. Recuerdo a cada uno de ellos. No solo los más fuertes. Porque muchas veces un entrenador aprende más enseñando a esos jugadores a las que las cosas no les resultan fáciles”, concluyó Velasco, uno de los técnicos más exitosos en la historia del vóley mundial.