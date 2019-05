Fernando Yarade se reunió con intendentes para buscar su apoyo

De cara a las próximas elecciones provinciales, el oficialismo comienza a mover sus fichas internas para encontrar al sucesor de Juan Manuel Urtubey, quien está inmerso en su campaña presidencial.

El 6 de octubre serán las PASO y el 10 de noviembre, las generales y dentro de Alternativa Federal, espacio que lidera el gobernador salteño, el nombre que más suena para la gobernación es el de Fernando Yarade. El actual jefe de Gabinete provincial desde hace unos meses viene reafirmando, cada vez con más fuerza, sus intenciones de ser candidato a gobernador.

En ese plan de buscar apoyo, Fernando Yarade se reunió ayer con 45 jefes comunales de toda la provincia, casi todos peronistas. En un almuerzo realizado en la casa del intendente de Vaqueros, Daniel Moreno, algunos intendentes decidieron mostrar abiertamente su aval a la candidatura de Yarade y otros fueron más cautelosos. Fue su lanzamiento en la carrera a la gobernación.

"Venimos a hablar un poco de política, a conversar sobre los planes que tenemos, a diagramar cómo vamos a trabajar. Estamos armando un proyecto, queremos saber dónde estamos y hacia dónde queremos ir en el próximo tiempo; bajo la firme convicción de que tenemos un horizonte, de que tenemos grandes posibilidades para la provincia", expresó el jefe de Gabinete y precandidato a gobernador.

Las encuestas

Yarade parece no estar preocupado por números hasta el momento. El jefe de Gabinete aceptó que tiene en cuenta las encuestas, pero recordó las elecciones de 2011, cuando fue elegido como diputado nacional.

Mencionó que al principio las mediciones no lo favorecían y que, sin embargo, terminó ganando esos comicios.

"Nosotros arrancamos hace muy poquito a trabajar y obviamente competimos con gente que está de campaña permanente, que obviamente le dedica todo el tiempo y todo el día a hacer campaña porque no tiene el mismo nivel de trabajo que tiene uno. Nosotros estamos trabajando fuertemente y creo que hoy lo que quiere la sociedad es gente trabajando, políticos ya hay muchos", expresó Yarade.

El precandidato a gobernador afirmó que cuando la sociedad vea "una forma diferente y moderna de hacer política" seguramente va a ser parte del proyecto que todo indica que encabezará.

"Estamos en la etapa inicial y tengo mucha confianza. A mí me tocó ser diputado nacional. Había arrancado con dos puntos y mi adversario tenía 38. Luego le ganamos por 11 puntos", detalló.

Intendentes

La mayoría de los intendentes que estuvieron en el almuerzo expresó sus intenciones de apoyar la postulación de Juan Manuel Urtubey para las presidenciales y al candidato que surja de el espacio que lidera el salteño, Alternativa Federal.

El jefe de Gabinete sabe de la importancia de estas reuniones, que van más allá de una foto. En este tipo de encuentros se definen proyectos y se tejen alianzas. "Me parece que cuando uno construye un proyecto, demora un tiempo pero un día da resultado y hay tiempo para que estas cosas den resultados", expresó. Y agregó: "El apoyo viene como consecuencia de tener una idea, de tener un proyecto".

Por ahora, toma con mucha tranquilidad su candidatura, ya que aclara que primero quiere armar una propuesta para "llevar casa por casa". "Luego vienen las personas que puedan llevar adelante ese proyecto", expresó Yarade.

Peronismo

Hay un grupo de referentes políticos que afirman que el peronismo se debe unir para encontrar al sucesor de Urtubey. Sin embargo, Yarade expresó que se debe tener en cuenta a otros espacios.

"Yo creo que podemos unir no solo al peronismo sino a distintos sectores. Los intendentes renovadores nos están acompañando, tenemos una muy buena relación también con Eduardo Leavy, estuvimos el otro día conversando. Es el momento de unir y no de desunir. Lo que se vive a nivel nacional tenemos que por lo menos intentar que no se viva en la provincia", comentó.

Sáenz y Leavy

Cuando fue consultado sobre si se debía incluir a Sergio Leavy (Unidad Ciudadana) y a Gustavo Sáenz en una "gran unión del peronismo", el jefe de Gabinete fue contundente. "Absolutamente", contestó.

"Yo creo que el esfuerzo de todos tiene que ser trabajar en conjunto, no hay que descartar a nadie. Me parece que en el tiempo que viene tenemos que encontrarnos unidos trabajando por la provincia. Lo bueno en Salta es que conversamos todos. En ese sentido el esfuerzo que hacemos políticamente por dialogar, es un esfuerzo también institucional. Están abiertas las posibilidades para que todo el peronismo pueda estar unido. Son pocas las diferencias y tenemos más cuestiones comunes", finalizó.