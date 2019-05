Andrada: "El empate para dejar la serie abierta para la revancha"

El arquero de Boca Juniors, Esteban Andrada reconoció que lo "pelotearon bastante" y que pudo "responder para mantener el arco sin goles", tras el empate ante Vélez, en el estadio José Amalfitani, este domingo, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de la Superliga.

"Me pelotearon bastante, pero por suerte pude responder para mantener el arco sin goles y sacamos el empate para dejar la serie abierta para la revancha", refirió quien fue la figura del encuentro, artífice principal del empate boquense, en declaraciones a la prensa.

"Vélez juega muy bien, siempre presiona bien arriba lo que dificulta la salida, pero pudimos tener un poco la pelota y evitar que nos convirtiera", indicó el ex guardavalla de Lanús, agregando que la obligación "ahora es de Boca para definir en la Bombonera".

Respecto de su futuro para defender el arco de la selección argentina en la próxima Copa América, Andrada señaló que "siempre se trabaja para rendir lo mejor posible pensando en integrar el seleccionado. Ojalá que me toque estar", se ilusionó.

Por otra parte, el volante uruguayo Nahitan Nández admitió que fueron al fortín de Liniers "con la idea de que Vélez no convirtiera. Y lo pudimos lograr dejando la serie abierta para definir el jueves".

"Venimos haciendo un desgaste físico importante, sobre todo en el partido del jueves en la Bombonera (le ganaron 2 a 1 sobre la hora a Atlético Paranaense por la Copa Libertadores con gol de Carlos Tevez), pero igual nos esforzamos para sacar esta noche al menos el empate", señaló el mediocampista.

Luego, sostuvo que su función en el partido fue pararse "frente a (Gastón) Giménez, algo que me pidió (Gustavo) Alfaro para cortar el juego de Vélez en el medio", en una función distinta a la que habitualmente realiza, lo que no le molestó porque "lo importante era aportar para el equipo", expresó.