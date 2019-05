Scaloni: "Continuar con los jugadores que estuvieron con nosotros"

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, se refirió este lunes a la lista de convocados para la Copa América de Brasil y adelantó que la “idea es continuar” con los jugadores que estuvieron en su ciclo aunque no le cierra “las puertas a nadie”.

“Nuestra idea es continuar con los jugadores que estuvieron con nosotros. A algunos nos quedamos con ganas de verlos y por eso no le cerramos la puerta a nadie, pero a la mayoría los conocemos bien”, manifestó Scaloni sobre la lista de convocados de 23 futbolistas para el torneo que se jugará en Brasil a partir del 14 de junio.

El entrenador había dicho la semana pasada que quería dar la nómina definitiva este miércoles 15, pero en las últimas horas trascendió que se inclinaría por presentar en Conmebol una lista con 40 futbolistas.

En este sentido, el DT, en una entrevista con radio Villa Trinidad de Santa Fe, fue consultado por el delantero de Boca Juniors Mauro Zárate y aseguró que “es difícil cerrarle la puerta a los buenos jugadores”.

“Es difícil cerrarle la puerta a los buenos jugadores. Jugué con él y fuimos compañeros en Lazio (Italia). Es difícil decir si va a estar o no. El tiene que seguir así y nosotros debemos que tomar decisiones”, explicó Scaloni.

Más allá de los nombres, Scaloni remarcó en varias oportunidades que su intención es encontrar “un equipo” y en el caso puntual de Lionel Messi “aportarle soluciones” para que pueda explotar “su juego”.

“Me gustaría que la gente se sienta identificada con la Selección”, deseó el entrenador que sucedió a Jorge Sampaoli, con quien “no volvió a hablar” luego del Mundial de Rusia.

Para ejemplificar esa identificación que pretende para su equipo, Scaloni recordó al seleccionado que conducía Marcelo Bielsa.

“Estuve muy cerca de la época de Bielsa, previa al Mundial de 2002. Fue una Selección que nos identificó a todos y reconocida a nivel mundial. De hecho, después de la eliminación se le renovó el contrato”, planteó.

En esta línea, Scaloni pretende que el proceso de renovación que conduce “tiene que seguir” más allá de lo que suceda en la Copa América.

“Los procesos a mediano o largo plazo son los que pagan, si un proceso por un resultado malo se corta, es donde radica el problema. Ojalá sigamos nosotros pero esto tiene que seguir más allá de quien esté en el cargo”, apuntó.

“El hincha nos agradece la posibilidad de ver jugadores que antes no estaban y con la naturalidad que lo hacemos”, reveló sobre la relación con la gente en el día a día.