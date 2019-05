Salta tendrá sus dos equipos en el Argentino de handball

Después de varias jornadas de entrenamientos y de recaudar los fondos para cubrir los gastos de viajes, los seleccionados salteños de cadetes masculino y femenino de habdball viajaron hacia Chapadmalal para jugar el Campeonato Argentino de selecciones de las categorías A, B y C.

El handball salteño está trabajando en las bases. Tras varias temporadas Salta presentará sus dos seleccionados en el Argentino con la idea de que los chicos sigan con su formación, esta vez jugando frente a rivales que cuentan con una mayor estructura en el handball argentino.

El proceso de selección se desarrolló en toda la provincia prueba de ellos es que en ambos seleccionados hay jugadores de Orán (con once son mayoría en el equipo masculino), de Coronel Moldes y de la capital salteña; entre los representantes capitalinos hay jugadores y jugadoras de Atlas, UNSa., Magnus y Mitre.

En la rama masculina el técnico es Rodrigo Basualdo y su plantel está conformado por una mayoría de jugadores de Orán, en tanto que la mitad del seleccionado femenino viene del interior.

“Salta va con un proyecto de ascenso, ojalá se pueda dar este año, pero si no se logra el objetivo tenemos un año más ya que la mayoría tienen 15 años y es su primer año en la categoría”, señaló Rodrigo Basualdo, el técnico del plantel masculino.

Salta jugará en la división B del Argentino en Chapadmalal. Debutará hoy antes Lagos del Sur y el mañana enfrentará a Asambal (Buenos Aires) y San Luis.

Todos los convocados

El seleccionado masculino está integrado por Gabriel Alejandro Aguilera, Tomás Capuzzelo, Valentín Gorosito, Lucas Yair Carabajal, Víctor Roberto Giannotti, Lucas Maximiliano Santillán, Elías Fabián Ruiz, Alvaro Acosta Coto, Claudio Benjamín Aillón, Pablo Torres, Alejo Nahuel Paredes, Franco Quinteros, Emmanuel Nicolás Catalán, Gonzalo Viera, José Gabriel Bolívar Montaño y Santiago Tomás Ibarra Roncaglia.

Por otra parte, el seleccionado femenino cuenta con: Candelaria, Valentina Herrera, Tamara Victoria Ortiz, Micaela Soledad López, Gimena Pilar Guotas, Juana Luisa Quiñones, Yasmín Yanela Rojas, Ana Paula Chocobar, Ana Pilar Bulacio, Rocío del Huerto Mamaní, María Luján González Sadir, Sofía Aparicio Porcel, Sofía Hum Vilte, Agustina Paz y Agustina Rivadaneira. El equipo tiene como entrenador a Mario Matías Bulacio y a Romina Natalia Arce como asistente.