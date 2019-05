Por la crisis, alumnos elaboran desayuno para sus compañeros

Hacen una “vaquita” semanal de $15 por cabeza para comprar la mercadería. Las autoridades afirman que lo que manda el Ministerio no alcanza y llega tarde.

Alumnos de distintos cursos del colegio Dr. Facundo de Zuviría de la ciudad de General Güemes unieron esfuerzos para trabajar a favor de sus compañeros, en especial para aquellos que no tienen la oportunidad de ingerir algún tipo de alimento antes de salir de sus casas rumbo al colegio, algo fundamental para lograr un buen rendimiento académico.

Se trata de la elaboración de un desayuno para ser distribuido entre todos aquellos que lo deseen consumir.

“Poder hacer un desayuno para los 600 alumnos que asisten a este colegio es muy costoso. Por eso, nosotros lo que proponemos es que cada chico aporte una suma de $15 por semana, que consideramos un importe mínimo para poder recibir un desayuno de lunes a viernes. Con el dinero recaudado más lo que nosotros podamos conseguir de donaciones que salimos a pedir, estimamos que podremos alcanzar el objetivo”, explicó la alumna Celeste Cruz.

Solidaridad

Este proyecto surge a raíz de la imposibilidad que tienen la mayoría de los estudiantes de poder ingerir alimentos durante la mañana.

“Sabemos que si vienen en ayunas el rendimiento en las aulas no es el mismo, intentar prestar atención o poder concentrarse con hambre es muy difícil. Si bien vamos a salir a buscar las donaciones también les pedimos a todas aquellas personas que se quieran sumar, donando algún tipo de alimento relacionado con el desayuno, como ser azúcar, leche, café o té, pan, galletas, lo que esté a su alcance será bienvenido. Todo lo pueden acercan al colegio Zuviría”, fundamentó a su turno Florencia Yllesca.

Consumir un desayuno en casa puede tener un costo de 15 a 20 pesos diarios, en el buffet del colegio pueden gastar $35. En cambio con el aporte de $15 por semana estarían invirtiendo solo $3 por día.

“Seguro que será mucho el trabajo que deberemos hacer en forma mensual para conseguir los insumos para cada día, pero creemos que vale la pena para que todos tengan la misma oportunidad de estudiar. También tenemos pensado realizar eventos mensuales para juntar dinero, esperamos comenzar lo antes posible”, finalizaron las alumnas consultadas.

El desayuno se va a servir durante un recreo para evitar pérdidas de horas de clase, porque la crisis se está haciendo sentir bastante también en el ámbito educativo.

Las autoridades

Esta situación también fue visualizada por los directivos de la Escuela de Educación Técnica Nikola Tesla, una de las tres instituciones de nivel medio que cuenta con un comedor subsidiado por el Gobierno provincial.

Sin embargo, mes a mes, el importe enviado va perdiendo valor frente a la inflación y por esa razón los directivos de la escuela técnica se ven obligados a invertir fondos de la propia institución para poder completar un desayuno para todos los alumnos.

“Los que nos envían no nos alcanza para cumplir con todos los chicos a lo largo de todo el mes. Además otro de los problemas que tenemos es que como los fondos son enviados a mes vencido, entonces nosotros debemos sacar fiado, pero no nos ponen el precio de la mercadería, solo cuando vamos a pagar y siempre hay una diferencia porque los precios han subido durante el mes es decir que pagamos más caro”, informó el profesor Fermín Chosco, rector de la institución.

Para poder dar el alimento a todos los alumnos deben usar fondos de la escuela para la compra de fiambres.

“Compramos mortadelas enteras, al igual que queso o salame, porque nos sale más barato. Nuestro personal debe hacer los sándwich cortando el fiambre en fetas y eso demanda mucho trabajo. Por esa razón agradecemos la gentileza de la concejala Liliana Santillán, que nos donó una máquina de cortar fiambres y ahora podemos hacerlo más rápido”. Chicos que se duermen en clase, que no prestan atención o que se descomponen en los actos por asistir con los estómagos vacíos, son un nuevo problema y desafío que maestras y profesores deben enfrentar, debido a que muchas familias solo disponen de los recursos económicos para un solo alimento al día, el cual se consume en el almuerzo dejando de lado el desayuno, que es considerado por muchos especialistas como el alimento más importante de una jornada.