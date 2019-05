Sin acuerdo con la Policía, se paró el Anual

Tras varias idas y vueltas, finalmente el Anual no se iniciará este fin de semana y esto abre una interrogante con lo que sucederá más adelante.

La decisión se tomó anoche en la reunión de Comité Ejecutivo que se llevo a cabo en la sede de la Liga Salteña, donde los delegados de los diecisiete clubes firmaron un acta dando a conocer su disconformidad con los adicionales policiales para la organización de los partidos.

Cabe destacar que, en esta temporada, los clubes deben hacerse cargo de la organización de los partidos ya que el año pasado la Liga Salteña se encargaba de subsidiar los temas organizativos.

Blanca Chacón Dorr, presidenta de Atlético Mitre, contó la decisión que tomaron los clubes para postergar este inicio de campeonato.

“Hay un tema con los adicionales por los costos que se manejan desde la Policía de Salta. Los clubes manifestaron su preocupación, ya que no hay un monto previsible con el que los clubes puedan hacer su presupuesto”, comentó la dirigente del ciclón, y además agregó: “Esto obviamente puede ir desde siete mil peros hasta mas de veinticinco mil pesos y uno trata de llevar las cuentas dentro de los parámetros de las instituciones por eso todos los clubes decidieron no iniciar el torneo”.

Las instituciones presentarán un escrito ante la Policía de Salta solicitando un monto fijo para toda la temporada.

“Los clubes piden un acuerdo por escrito con respecto al costo de los efectivos policiales, que aclaren un monto desde el inicio hasta el final del torneo. Cuando tengamos una respuesta fidedigna, el presidente del Consejo Auxiliar (Juan Barragán), volverá a llamar a reunión de Comité. Repito, el problema es que estamos a los que ellos (Policía de Salta) dispongan, queremos que sea un acuerdo por escrito”, dijo Chacón Dorr.