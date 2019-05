Del Potro y Schwartzman están en cuartos de final

Tras ganar cada uno dos partidos en un mismo día, los argentinos Juan Martín Del Potro (9º jugador mundial) y Diego Schwartzman (24º) se clasificaron hoy para los cuartos de final del Masters 1000 de tenis de Roma.

Del Potro empezó la jornada venciendo en segunda ronda al belga David Goffin (23º) en dos sets, por 6-4 y 6-2.

Después, en los octavos de final, la Torre de Tandil derribó al noruego Casper Ruud (76º), por 6-4 y 6-4. El jugador nórdico se había clasificado tras la descalificación de su anterior rival, el australiano Nick Kyrgios, que se enfadó con el árbitro y arrojó una silla a la pista.

Del Potro resistió bien físicamente la jornada maratoniana, en un momento en el que se está probando de cara al reto de Roland Garros en diez días.

La pasada semana, Del Potro había reaparecido con una derrota ante el esloveno Laslo Djere en el torneo de Madrid.

No jugaba desde febrero, cuando cayó en cuartos de final en Delray Beach, donde se probaba a su vez tras la fractura de rótula que había sufrido en octubre en Shanghai.

En los cuartos de final, Delpo se medirá al serbio Novak Djokovic (1º) o al alemán Philipp Kohlschreiber (56º).

Por su parte, Diego Schwartzman también tuvo un gran día.

Lo abrió venciendo al español Albert Ramos (88º) por 7-6 (7/5) y 6-1 en la segunda ronda y después se impuso en los octavos al italiano Matteo Berrettini (33º) por 6-3 y 6-4.

Schwartzman no llegaba a unos cuartos de final desde la cita de febrero en Buenos Aires, donde fue subcampeón tras caer en la final ante el italiano Marco Cecchinato.

Desde entonces sus resultados habían sido decepcionantes. En los dos Masters 1000 anteriores sobre tierra batida, en Montecarlo y Madrid, no había superado la segunda ronda.