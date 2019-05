José López pidió ser absuelto en el juicio por los bolsos con U$S9 millones

La defensa del detenido exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo José López pidió hoy su absolución en el juicio oral por enriquecimiento ilícito que se le sigue al ex funcionario, al considerar que no se pudo probar que formaran parte de su patrimonio los 9 millones de dólares que intentó esconder en un convento de General Rodríguez en 2016.

"Solicito la absolución de mi defendido en orden al delito de enriquecimiento ilícito disponiéndose su libertad en relación a esta causa", fueron las palabras con las que la defensora oficial Pamela Bisserier cerró el alegato ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1.

La defensora de López insistió con la idea de que el dinero que su defendido transportó no era de su propiedad, tal como el acusado había declarado en el marco de la causa de los "cuadernos", donde dijo que el traslado de los bolsos con los dólares se lo había encargado Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Los bolsos con el dinero "los recibió de Fabián Gutiérrez" y por "indicación de Daniel Muñoz", el fallecido secretario de Néstor Kirchner, que también fue asistente de la ex mandataria.

López entrando los bolsos al convento de General Rodríguez



"La tenencia de cualquier activo por parte de mi defendido no significa que sea parte de su patrimonio", había dicho antes, durante una exposición de más de cinco horas en una de las salas de audiencia del edificio que alberga los tribunales federales de Comodoro Py 2002.

López está siendo juzgado por enriquecimiento ilícito por la compra de una casa en Tigre y un departamento en la avenida Las Heras de la ciudad Buenos Aires, que habría colocado a nombre de testaferros, y los casi 9 millones de dólares con los que fue detenido durante la madrugada del 14 de junio de 2016.

Junto con López están siendo juzgados su esposa María Amalia Díaz, los supuestos testaferros Enrique Galera, Eduardo Gutiérrez y Carlos Gianni y la monja Celia Inés Aparicio, que estuvo en el convento el día que fue detenido el ex funcionario.

Además de pedir la absolución de López por enriquecimiento ilícito, Bisserier solicitó que la parte de la investigación referida al episodio del convento sea remitida al juzgado federal 11, a cargo de Claudio Bonadio, "por corresponder con lo que se investiga en la causa de los Cuadernos y la del lavado de dinero" atribuido al entorno del fallecido Muñoz.

La monja Inés Aparicio que recibió los bolsos en el convento durante la madrugada del 14 de junio de 2016



El juicio, a cargo de los jueces Adrián Grumberg, José Michilini y Ricardo Basílico, continuará el lunes 20 con los alegatos de la defensa de la esposa de López y la siguiente audiencia está prevista para el jueves 23, indicaron fuentes judiciales.

La Oficina Anticorrupción (OA) y el fiscal Miguel Ángel Osorio pidieron que López sea condenado a 6 años de prisión, se le aplique una multa del 100 % del valor del enriquecimiento supuestamente comprobado y el decomiso de los casi 9 millones de dólares con los que fue detenido.

El fiscal Osorio pidió además que la esposa de López sea condenada a un año y seis meses de prisión, que los presuntos testaferros purguen penas de tres años y medio de prisión y que la monja Aparicio sea absuelta.

Por su parte, los abogados de la OA reclamaron penas de 4 años de prisión para la esposa de López y dos años de cárcel para la monja Aparicio, por el delito de encubrimiento.