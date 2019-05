Insólito método para pelearle a la crisis: Karina Jelinek ofrece una salida con ella por dos mil pesos

La modelo encontró en sus redes sociales una particular manera de hacerle frente a la suba de precios: sortea compartir una previa.

Más allá de su belleza exótica, Karina Jelinek se las ingenia para sorprender siempre. Aunque esta vez llegó más lejos que de costumbre: sortea una salida con ella a cambio de 2000 pesos.

Bajo la consigna “Pre con Kari Jelinek” la modelo encontró una manera de sumar dinero a sus arcas. Y publicó en un sitio E-commerce una iniciativa que consiste en que el ganador de un sorteo compartirá una previa con ella. “Qué es lo que vendés @Karijelinek? Estás en la lona?”, le preguntó Ángel de Brito por Twitter, al descubrir la publicación.

Con su particular sentido del humor, Karina respondió y además le explicó al periodista de qué se trata su nuevo emprendimiento. “Holaaa @AngeldebritoOk ! Tengo muchos seguidores en las redes sociales y siempre me piden que rife algo mío, como mis productos, una salida etc. Además hay mucha inflación. Hay que generar”, justificó.

Si bien muchos de sus seguidores reaccionaron de diferentes maneras en las redes sociales, algunos destacaron que es común que estrellas realicen sorteos para organizar encuentros con sus fans. Inclusive Yanina Latorre apoyó la iniciativa de la morocha comentándole “Creo que te amo, Kari”.