Otra estafa con las tarjetas de Saeta

Una nueva denuncia penal realizó Saeta en la Fiscalía Penal N´ 5 de Delitos Económicos por estafas con las tarjetas estudiantiles. Quieren constatar si hay nuevas maniobras ilícitas contra el sistema de transporte público de pasajeros.

En Saeta detectaron certificados apócrifos de personas que se presentaron como estudiantes de la Escuela Superior de Música de la Provincia N´ 6.003.

Es el segundo caso que sale a la luz en pocos días. El miércoles, El Tribuno publicó que se constataron maniobras similares en el Instituto N´ 6.005. En ese entonces, les llamó la atención la cantidad de certificados emitidos desde la unidad educativa.

Claudio Juri, gerente general de Saeta, señaló que esta medida fue decidida luego de que personal administrativo de la Escuela de Música confirmara que las constancias de alumno regular observadas y que fueron presentadas para la tramitación del beneficio de gratuidad para estudiantes dejaron de emitirse hace tres años y que la firma y sello que ostentaban pertenecen a una persona que se jubiló en 2017.

Aprovechando la oportunidad, presentaron las características y avales que tendrán las constancias correspondientes al presente año lectivo.

También con este fin, Juri adelantó que se acordó con el titular del Registro Civil de Salta, Matías Assennato, el entrecruzamiento de datos a fin de eliminar de los beneficios a aquellas personas que hayan fallecido recientemente.

"El departamento de control de Saeta continúa trabajando en esta línea analizando los distintos casos que puedan presentar algún tipo irregularidad", comunicaron.

Reciente caso

Autoridades de Saeta empezaron a buscar la cantidad de habilitaciones que tenían en el Instituto 6005, que ronda las 1.400, pertenecientes a personas que no figuran en el padrón de alumnos. “Empezamos a verificar y separamos los certificados de aquellas tarjetas que habían sido dadas pero que no figuraban en el padrón, que eran 1.400 casos, sobre los que hicimos un muestreo de entre 300 y 400 tarjetas en las que todas las que no figuraban en el padrón tenían ese certificado trucho, con ese mismo formato, con el mismo sello y firmado por esa persona”, reveló Juri.

El funcionario explicó que pusieron “en conocimiento a la directora del colegio, quien hizo un acta con nosotros donde quedó claro que todos estos certificados son truchos, y con eso fuimos a la Policía e hicimos la de nuncia en la Fiscalía N° 5”.