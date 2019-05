Cayeron los líderes de una organización narcocriminal

La Agrupación VII de Gendarmería Salta concluyó con éxito una investigación iniciada hace cinco años contra los líderes de una organización narconcriminal que operaba en la frontera norte de la provincia. A partir de escuchas telefónicas, de tareas de inteligencia y de información vinculada con procedimientos anteriores, la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería logró desentrañar el "modus operandi" de la banda con el secuestro de un cargamento de 272 kilos.

El procedimiento se realizó en la localidad de Campana, en la provincia de Buenos Aires, donde el jueves a las 7.30 los efectivos interceptaron un camión Mercedes Benz que había salido el día anterior desde la localidad fronteriza de Salvador Mazza. Esto se concretó luego de una tarea de seguimiento del vehículo que había arribado a la provincia de Salta hace 15 días. En ese lapso el rodado realizó maniobras de distracción con recorridos por las localidades de Rosario de la Frontera, Metán, Joaquín V. González, Las Lajitas, Tartagal y Salvador Mazza.

Como los gendarmes habían logrado interceptar el celular del conductor y sus cómplices pudieron efectuar un seguimiento del camión en todos sus recorridos, así fue como lograron establecer que el vehículo había cargado la droga en Salvador Mazza. Las sospechas se acrecentaron cuando advirtieron que el camión en su periplo por territorio salteño utilizaba caminos alternativos.

Demostrando tener un vasto conocimiento de la hoja de ruta, el conductor se las ingeniaba par eludir los controles y como el camión iba vacío no despertaba sospechas. A todo esto los investigadores, con las directivas del juez federal de Salta, Julio Bavio y el fiscal Ricardo Toranzos, resolvieron no interceptar el vehículo en su recorrido hasta la provincia de Buenos Aires. "El objetivo era verificar dónde descargaría la droga y detener a sus cómplices, pero por cuestiones operativa esto no se pudo concretar y por ese motivo se decidió hacer el procedimiento en Campana", dijo un fuente consultada por El Tribuno.

En esa localidad el camión fue sometido a una prueba por el sistema de escáner detector de droga, lo que confirmó las sospechas de los gendarmes. Los paquetes de cocaína estaban ocultos en la batea del vehículo, que había sido construida mediante un sistema hidráulico que se abría y cerraba por control remoto. Para poder ubicar los paquetes los técnicos tuvieron realizar varios cortes en la carrocería del rodado.

El conductor quedó inmediatamente detenido y horas más tarde cayeron dos de sus cómplices, cuando circulaban en una camioneta por la localidad de Paso de los Libres, en corrientes. Trascendió que uno de ellos es un vecino de Salvador Mazza, de apellido Jaramillo, y los otros residen en la provincia de Buenos Aires. Una alta fuente consultada por este medio aseguró que los tres narcos eran los líderes de la organización, y que cada uno desempeñaba distintos roles para el transporte de la droga desde la frontera con Bolivia hasta el sur del país.

Trasladado a Salta

Ayer a las 14.30 un avión de Gendarmería Nacional aterrizó en el Aeropuerto Salta, en el que se trasladó el cargamento de la cocaína secuestrada en Campana y al conductor el camión. Con tal motivo se dispuso un estricto operativo que estuvo a cargo del jefe de la Agrupación VII, comandante mayor Pablo Daniel Gigena.

La droga fue transportaba al predio de Gendarmería, en Chachapoyas, donde también quedó alojado el detenido en Campana, quien será indagado el próximo lunes por el juez Bavio. Respecto a los arrestados en la provincia de Corrientes, se supo que hoy serán trasladados a esta ciudad.