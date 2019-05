Imperdibles: mirá los memes tras la candidatura de Cristina Kirchner como vicepresidenta

El lanzamiento oficial de la campaña política de Cristina Kirchner hizo estallar con memes las redes sociales; donde chistes, bromas y chicanas se viralizaron con rapidez.

Las intenciones de la exmandataria de volver a la Casa Rosada, pero esta vez como vicepresidenta de Alberto Fernández, se convirtieron en trending topic y los posteos a favor y en contra se multiplicaron.

Pero lo más gracioso fueron las ironías a través de textos, imágenes y videos en Twitter, Instagram y Facebook. La sorpresa no paralizó la imaginación, como lo demuestra este mapa de los países del mundo donde el vice anuncia al presidente:

Sin dudas, una anomalía, o una originalidad, como se prefiera, desde un país que, en materia de política, no deja de ofrecer singularidades y sorpresas.

Alberto Fernández se volvió tendencia en Twitter, poco después del anuncio de Cristina Kirchner de la fórmula con la cual competirá en las PASO, pero no todo fue an álisis, apoyo o rechazo. El humor no se quedó atrás. A continuación, una muestra de los memes más ingeniosos:



