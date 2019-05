Ante los obispos argentinos, el Papa dijo que le "duele" la polarización del país

El papa Francisco instó hoy a obispos argentinos que lo visitaron en el Vaticano a "buscar liderazgos que ayuden al encuentro entre los argentinos", al tiempo que escuchó de los pastores críticas sobre la "polarización social".

Francisco recibió esta mañana durante más de dos horas al primero de los tres grupos que -entre abril y mayo- realizan la visita 'ad limina' al Vaticano, en una reunión "muy cordial", según la describieron -en diálogo con medios argentinos, entre ellos Télam- los arzobispos de La Plata, Víctor Fernández y de Corrientes, Andrés Stanovnik.

Durante el encuentro, algunos obispos cuestionaron "el modo en cómo es tratado el Papa a veces en los medios; que si uno mirara todas las noticias que hay sobre el Papa hay pocas que destaquen sus grandes aportes, y aparecen otras insulsas", según relató Fernández.

"No le echemos la culpa a la Argentina, sino que es un fenómeno mundial", les respondió el Papa.

Por su parte, Stanovnik denunció un "trabajo de deterioro del Papa de los medios" argentinos y agregó: "Nosotros estamos en contacto con nuestra gente, y sentimos que la gente lo quiere al Papa, lo valora".

"Hay una polarización política muy tensa que hace que sea muy difícil hablar. Nosotros tenemos miedo de hablar de cualquier tema, porque es muy raro que te lo interpreten adecuadamente, siempre te lo politizan, a favor de un partido o del gobierno; y la mayoría de las veces uno no tiene ni de lejos la intención que se atribuye. Le pasa al Papa y nos pasa a nosotros", agregó Fernández.

"A nivel cultural y social es muy difícil. El país se ha tensado mucho, y la vuelta atrás lleva más tiempo que lo que llevó provocar esta situación. Va a suponer un camino lento. Pero la misma sociedad toma conciencia", según indicó Fernández.

El arzobispo platense fue especialmente crítico con las denominadas "fake news" y se preguntó: "¿cómo puede haber gente que se lo crea?".

"Pero hay gente que se empieza a dar cuenta que se dice cualquier cosa, que hay que ser más crítico y estar atento a no creerse cualquier cosa", pidió Fernández.

Por último, Stanovnik relató que -en el encuentro de hoy- el papa Francisco "nos insistió en buscar liderazgos que ayuden al encuentro entre los argentinos".

El pontífice expresó a los obispos su deseo de visitar Argentina

Francisco le expresó al grupo que recibió hoy en el Vaticano su "deseo" de visitar el país aunque, según los prelados, aún "no hay indicios por sí o por no" de un posible viaje del Papa para 2020.

"Él expresó su deseo de visitarnos varias veces. Pero la dificultad es de agenda", aseguró en diálogo con medios argentinos el arzobispo de Corrientes Andrés Stanovnik, al finalizar el encuentro que se prolongó durante dos horas.

"No tenemos ningún indicio ni por sí ni por no, sólo sabemos que es muy difícil", agregó durante el encuentro con la prensa el arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, consultado sobre una posible visita de Jorge Bergoglio a la Argentina en 2020.

El pontífice se reunió hoy durante dos horas en el Palacio Apostólico del Vaticano con 31 obispos del primer grupo de los más de 100 que entre abril y mayo realizarán la visita "ad limina" al Vaticano para recorrer los principales organismos de la Santa Sede.

Establecida en el Código de Derecho Canónico, la llamada visita 'ad limina apostolorum' -una expresión latina que significa 'los umbrales (de las basílicas) de los apóstoles (Pedro y Pablo)- es realizada por todos los obispos del mundo cada cinco años para dar cuenta del estado de sus diócesis.

La última vez que los miembros de la CEA realizaron la visita "ad limina" fue en 2009, cuando el Papa era Benedicto XVI y el entonces cardenal Jorge Bergoglio presidía la institución.