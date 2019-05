Mascherano bancó ”al club de amigos de la Selección”

El mediocampista Javier Mascherano no descartó ayer un regreso a la Selección argentina si lo citan para los Juegos Panamericanos de Lima y bancó al denominado “club de amigos”, conocido como el grupo de futbolistas más afines a él y a Lionel Messi.

En declaraciones a FM Late 93.1, el futbolista de 34 años fue claro: “Yo ya me retiré de la Selección, en un momento se interesaron para ver si podía ir a estos Juegos Panamericanos y veremos si está la posibilidad. Dije que lo pensaría. Si puedo aportarle algo a los chicos, mejor, sobre todo fuera de la cancha. Sería algo lindo convivir con chicos más jóvenes. Tener ese roce en el final de mi carrera. Yo no me invité, me invitaron”.

Sin embargo, remarcó que “no hubo nada formal y no lo hablé con (el presidente de AFA Claudio) Tapia como se dijo”.

Mascherano, que podría ser uno de los tres mayores de 23 años, definió al certamen como “diferente, donde se busca llevar jugadores para formar y los mayores van para aportar experiencia y si se da la oportunidad, ¿por qué no?”.

El Jefecito celebró que “el mejor siga dando espectáculo en la Selección”, en referencia al regreso de Messi y bancó a parte del grupo que ya se alejó de la albiceleste.

“Con respecto a lo que se dice del club de amigos, prefiero perder mil veces con amigos y le deseo lo mejor a los que siguen para que puedan coronar lo que nosotros no pudimos”, cerró.

Además de Mascherano, la intención del entrenador Fernando Batista es citar a Maximiliano Rodríguez (Newell‘s) y Fabricio Coloccini (San Lorenzo), según trascendió.

El Bocha ya elevó una lista de 50 jugadores para este torneo, que se disputará en Lima del 28 de julio al 10 de agosto próximos, y tiene a la Argentina en el Grupo A, junto a México, Ecuador y Panamá.

En el Grupo B estarán el anfitrión Perú, el vigente campeón Uruguay, Honduras y Jamaica, mientras que el torneo se celebrará en el remodelado estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El Jefe contó otros detalles relacionados con su presente.

* Cómo es su vida en China

“Veo Netflix, no soy de historias de aventura sino que estoy con la séptima temporada de Homeland, son gustos. Yo vivo en un departamento de soltero, vivo solo, no estoy con la familia. No es tan fácil a veces la vida del jugador, jaja. Nada de animales, no porque quién lo cuidaría. Los viajes son muy largos, cada vez que jugamos tenemos entre dos y tres días de viaje. Mi vida siempre fue tranquila, incluso en Liverpool, Barcelona, Corinthians, West Hamà Soy muy casero. El estar más solo te da más tiempo para descansar, no ocupar el tiempo de la familia. Para leer, ver tele, salir a pasear un poco para conocer. Y miro tele argentina en la madrugada de acá”.

* Política de la Argentina

“Estoy en China y me estás pinchando con esas cosas, ¿qué te parece? Uno va teniendo sus posturas e ideas, te vas inclinando bajo una línea de pensamiento. No digo a quién voto, debe ser secreto. Después uno hace el análisis”.

* Estrés por la Selección

“Fijate que yo a Barcelona llegué con rulos, jaja. ¿Si se me cayó el pelo por la Selección? Suma seguro haber perdido el pelo, no vamos a negar eso. Pero mejor que me quedé pelado, volvería a hacer ese sacrificio. Era una especie de Bart Simpson, me crecía el pelo para arriba, una mezcla de Crosty”.