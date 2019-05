Una mujer de 80 años pide que desmalecen su cuadra

En el barrio Autódromo, en la zona este de la ciudad, hay una mujer de más de 80 años que vive en un casa recostada contra la ladera de uno los cerros verdes y frondosos ubicados en el ingreso a la capital.

Su casa está en un espacio que queda justo entre el Autódromo y el barrio homónimo. Tiene una vivienda a simple vista muy agradable. Sin embargo, se ve obligada a dormir con un machete al lado porque de noche siente que los alacranes caminan por las habitaciones y, cuando prende la luz, encuentra víboras de todos los colores y tamaños.

Nélida Abraham tiene notas de pedidos, quejas y ruegos para que la Municipalidad de la Ciudad de Salta, el Concejo Deliberante o el Autódromo Martín Miguel de Gemes limpien las malezas de los terrenos baldíos que hay alrededor de su casa y, sin embargo, todo sigue igual.

Se trata de una vivienda que se fue construyendo de a poco, con mucho esfuerzo y que está rodeada de la agreste naturaleza por detrás y también de la vegetación que crece en las calles. Ella vive en vive sobre Nasif Estéfano.

"Mi situación es desesperante. Yo me vine a vivir acá en el año 2000, cuando no había agua ni luz. De a poco fui levantando la casita y desde el 2005 es que tengo las notas para que me vengan a limpiar la calle y los baldíos. Del otro lado lo tengo al Autódromo. Ya hablé con las autoridades y les dije que al menos cuando vengan los pilotos internacionales, cuando nosotros somos una vidriera de Salta al mundo, limpien; pero nunca hicieron nada", lamentó Nélida.

Robos

La mujer tiene dos hijos grandes que ya formaron sus respectivas familias en una provincia del Litoral. En ese marco y con esa situación, los delincuentes aprovechan.

Ella sufrió ya cinco robos en su casa. En cada uno de estos desgraciados episodios llamó a la comisaría del barrio y en todos los casos le dijeron que "no hay personal disponible".

Son robos menores, de herramientas y objetos de mediano valor; pero que la violentan y la hacen sentir ultrajada e insegura bajo su propio techo.

"Me rompieron la reja de la ventana y me sacaron cocinas y heladeras. No puede ser que sigamos viviendo en un sistema en donde cada día nos sacan más dinero en impuestos y que ninguna de las partes del Estado cumpla con su rol", dijo la mujer.

La vecina no se deja estar y trata de frenar el avance de la vegetación a mano, con un machete, pero es una lucha que resulta muy desigual y todo empeora con las lluvias del verano.

"Yo lo único que le pido a Municipalidad es que me corte los yuyos porque no puedo seguir viviendo con miedo a las víboras, a los alacranes y a los delincuentes que aprovechan los yuyos altos para entrar", dijo la mujer, que con sus 80 años sigue luchando por el lugar en donde vive.

Seguridad y vigilancia

Los reclamos por más políticas de seguridad y vigilancia en el barrio Autódromo ya llevan tiempo. Los vecinos se quejan cada vez que pueden de la inacción policial.

La zona sufre una ola de robos que, con altos y bajos, tiene a maltraer a las familias de la zona desde hace ya años.

En el barrio todos comentan con temor e indignación el crimen que ocurrió entre el 11 y 12 de mayo, cuando delincuentes ingresaron con fines de robo a la vivienda de Sergio Orlando Llanes.

La víctima es un maestro a quien asesinaron y escondieron su cuerpo debajo de un sommier de su habitación. En el lugar faltaba la garrafa, dos celulares, dinero, un smart TV, dos notebooks y otros elementos de valor.