Megaestafa al PAMI en Chaco: piden imputar a numerosos médicos y titulares de clínicas

Se los acusa de haber facturando prestaciones no efectuadas o de prestaciones no necesarias o coincidentes con las patologías de los pacientes.

Un numeroso grupo de personas que son representantes legales de varias clínicas y sanatorios que integran la Asociación de Clínicas y Sanatorios del Chaco están acusados de haber facturando prestaciones no efectuadas o de prestaciones no necesarias o coincidentes con las patologías de los pacientes.

Según el sitio Diario21.tv, la investigación comenzó cuando se registraron inconsistencias en las auditorias efectuadas del entrecruzamiento de las documentaciones remitidas por los representantes de los nosocomios integrantes de la Asociación de Clínicas y Sanatorios del Chaco (Aclysa).

Por ello la acusación va dirigida contra la Asociación de Clínicas y Sanatorios del Chaco (Aclysa), en la persona de su presidente Dr. Armando M. Frangioli, y su secretario, el Dr. Horacio Colman, como así también contra los responsables de las clínicas y sanatorios prestadores que integran dicha red

Las irregularidades

“Dichos prestadores sobrefacturaron al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en los meses de agosto de 2017 a junio de 2018, valiéndose de documentaciones adulteradas para justificar prestaciones no efectuadas o no necesarias o no coincidentes con las patologías de los pacientes afiliados de dicho instituto”, dice el requerimiento de instrucción que elevó al Juzgado Federal de Resistencia, el fiscal federal Patricio Sabadini.

Asimismo, desde la UFI-PAMI, se realizó una denuncia en relación con la investigación preliminar iniciada a raíz de la acusación efectuada por el director ejecutivo del Órgano Ejecutivo de Gobierno del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, a través de la cual se puso en conocimiento de posibles maniobras perpetradas por parte de los integrantes de Aclysa para defraudar al PAMI, mediante la presentación de documentaciones aparentemente apócrifas para justificar la aparente realización de prestaciones médicas realizadas a los afiliados en los meses de agosto de 2017 a junio de 2018.

Así también, refieren otra irregularidades:

la falta de firma de conformidad del afiliado,

ausencias de tiras en los informes cardiológicos,

historias clínicas en computadora “clonadas”,

mismo informe de radiografía de tórax en distintas internaciones y pacientes,

ausencia de documentación filiatoria (DNI o recibo de haberes),

prestaciones innecesarias que no se condicen con el cuadro de salud del paciente,

internaciones de patologías que son de tratamiento ambulatorio, etc.

Ante esto, el fiscal Sabadini y Javier Arzubi Calvo, fiscal federal a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación de delitos cometidos en el ámbito del PAMI, solicitaron la instrucción formal por la presunta comisión de los delitos de “fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y uso de documento falso”.

Fuente: Chaco24noticias